Первый высокомощный российский трактор перешел на газ

© rostselmash.com

Впервые на газовом форуме в Санкт-Петербурге был представлен газомоторный трактор Ростсельмаш 2375. Модель является результатом сотрудничества компании Ростсельмаш и АО «РариТЭК Холдинг» — торгово-промышленного объединения. Соответствующий договор стороны подписали весной текущего года.Ростсельмаш 2375 относится к 6-му тяговому классу. Таким образом, агромашина стала первым опытом переоборудования высокомощных сельскохозяйственных тракторов для работы на сжиженном природном газе.

Образец оборудован моторной установкой RGK 820.636-380 максимальной мощностью 380 л.с. Общая вместимость топливных баков составляет 1100л (СПГ), 200 л (КПГ), эксплуатационная — 990/200. Данного объема хватает на 10 моточасов непрерывной работы машины в поле.

© rostselmash.com

«Компания АО „РариТЭК Холдинг“ в мае 2023 года приняла трактор Ростсельмаш 2375, работающий на дизельном топливе. Для того чтобы разработать новую топливную систему на природном газе и внедрить ее в трактор, конструкторской службе РариТЭК была поставлена амбициозная задача: сохраняя существующую конструкцию, произвести переоборудование трактора для работы на СПГ.

Началу работ послужила разработка 3d модели с газовой топливной системой, включающей газовый двигатель и топливные емкости с природным газом. Для максимальной автономности трактора по топливу было принято решение разместить баки сжиженного природного газа в задней части трактора, а баллоны с КПГ, выполняющих, скорее, роль маневровых, вместо демонтированных дизельных.После успешного решения таких задач, как обвязка выхлопной системы, увязка систем газового двигателя RGK с уже существующими системами трактора при доработке электрики, установкой на картер маховика редуктора отбора мощности и газового жидкостного подогревателя для запуска двигателя в холодную погоду, в конечном результате привели к тому, что без значительных изменений был получен трактор в газовом исполнении» — рассказал Гатупов Айрат, главный конструктор РариТЭК Инжиниринг.

© rostselmash.com

В октябре Ростсельмаш 2375 СПГ (метан) прошел обкатку в реальных условиях эксплуатации. Испытания проходили в Татарстане на двух операциях: дискование с 4-рядной дисковой бороной шириной захвата 8,2 метра; чизелевание на глубину 25 см с 5-метровым культиватором. Работы проходили на одном поле с дизельными аналогами российского и зарубежного производства. Условия были одинаковыми. Так, используемая борона рассчитана на мощность трактора до 450 л.с. Газомоторная машина показала производительность на 12% большую, чем эталонный образец на дизельном топливе. На чизелевании в качестве эталона выступал трактор той же мощности, но на гусеничном ходу.

«Мы довольны работой прототипа. Для нашей компании главным было убедиться, что техника не потеряет в мощности при ее переводе с дизельного мотора на газовый. В целом мы получили 360 л.с. номинальной мощности и 380 максимальной. Контрольные замеры показали, что трактор справляется с почвообрабатывающими орудиями» — комментирует Олег Стецюк, управляющий товарной группы «Тракторы».

Главный же итог испытаний, по мнению эксперта, заключается в экономической составляющей. Затраты хозяйства на заправку трактора дизельным топливом из расчета обработки одного гектара выходят на 70% больше, чем на заправку метаном. «Широкое использование сжиженного природного газа в качестве топлива на сельскохозяйственной технике может быть эффективным только при наличии развитой инфраструктуры заправочных станций СПГ и мобильных КРИО-автозаправщиков в хозяйствах», — уточняет Олег Стецюк.Также необходимо помнить и об экологии. Снижение токсичных выбросов от сгорания топлива СПГ метан в атмосферу в 10 раз ниже норм выхлопов Stage V.В ближайших планах партнеров по проекту — Ростсельмаш и РариТЭК — доработка конструкции трактора с учетом данных, полученных во время полевых работ и вывод газомоторной версии на сертификационные испытания.

Ростсельмаш 2375 СПГ (метан) прошел обкатку в реальных условиях эксплуатации © rostselmash.com

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