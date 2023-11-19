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Агропром и пищевая промышленность

Производство чипсов открылось в Чувашии

 © cap.ru

Впервые в Чувашии начнут выпускать собственные чипсы «Чебо». Планируется производить более 400 тонн продукта в год.

Проект реализован фермерским хозяйством Валерия Кузнецова. Сельхозтоваропроизводитель построил в деревне Старые Тойси Батыревского округа цех по глубокой переработке картофеля. Объем инвестиций составил 60 млн рублей. На заводе организован полный замкнутый цикл производства — здесь проводится мытье, нарезка, приготовление во фритюре, фасовка и маркировка продукции.

На предприятии рассказали, что оборудование позволяет выпускать до 100 кг чипсов в час. Производится продукция из картофеля отечественного сорта «Варяг». На каждый килограмм чипсов требуется по 4 кг сырья. А чтобы картофель превратился в один ломтик продукции, нужно 20 минут.

Сейчас на линии работает 10 сотрудников в одну смену и выпускается два вкуса чипсов — «сметана и лук» и «паприка». Со временем ассортимент товаров расширится, и новых рабочих мест станет больше. Так, при выходе на проектную мощность будет организовано 2 смены с общим количеством работников — до 20 человек, а к линейке вкусов прибавится ещё «бекон», «соль» и «четыре сыра».

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Источник: https://cap.ru/news/2023/11/17/proi...dstvo-chipsov-otkrilosj-v-chuvashii

Чувашия, чипсы
  • Clausson Clausson
    19.11.2318:49:01

    Проект реализован фермерским хозяйством Валерия Кузнецова!

    Браво. Молодец.

    #1271976
  • Clausson Clausson
    19.11.2318:56:58

    Как же приятно видеть дела современных фермеров.

    В «святых» 90-х имел дело с многими фермерами. Абсолютное большинство из них беззаветно любили землю и свое дело, мечтали о собственной переработке, знали и умели всё, но заниматься своим непосредственным делом не имели ни какой возможности. Практически все занимались коммерцией, перевозками, отбивались от бандитов и кляли власти, в общем выживали как могли. И выжили, дожили наконец-то до времен когда они могут заниматься любимым делом!

    #1271978
    • Нет аватара Лексур
      19.11.2321:00:04

      Да уж. Иногда для достижения успеха достаточно не мешать искренне заинтересованным людям делать своё дело. Или защитить от вмешательств.

      #1272000
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