Производство чипсов открылось в Чувашии

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Впервые в Чувашии начнут выпускать собственные чипсы «Чебо». Планируется производить более 400 тонн продукта в год.

Проект реализован фермерским хозяйством Валерия Кузнецова. Сельхозтоваропроизводитель построил в деревне Старые Тойси Батыревского округа цех по глубокой переработке картофеля. Объем инвестиций составил 60 млн рублей. На заводе организован полный замкнутый цикл производства — здесь проводится мытье, нарезка, приготовление во фритюре, фасовка и маркировка продукции.

На предприятии рассказали, что оборудование позволяет выпускать до 100 кг чипсов в час. Производится продукция из картофеля отечественного сорта «Варяг». На каждый килограмм чипсов требуется по 4 кг сырья. А чтобы картофель превратился в один ломтик продукции, нужно 20 минут.

Сейчас на линии работает 10 сотрудников в одну смену и выпускается два вкуса чипсов — «сметана и лук» и «паприка». Со временем ассортимент товаров расширится, и новых рабочих мест станет больше. Так, при выходе на проектную мощность будет организовано 2 смены с общим количеством работников — до 20 человек, а к линейке вкусов прибавится ещё «бекон», «соль» и «четыре сыра».

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