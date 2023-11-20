В Кореновске Краснодарского края открылся парк 75-летия Победы

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Музыка всюду, улыбки и смех, парк в Кореновске открыли для всех! Кореновск имеет свой неповторимый облик — это цветущий город с аллеями, парками, фонтанами, удобными и многофункциональными общественными зонами. Кореновск в числе активных участников государственной программы «Формирование комфортной городской среды».

В рамках этой программы в 2022 году были начаты работы по благоустройству парка 75-летия Победы:

обустроены тротуарные дорожки;

установлены современные светодиодные фонари, лавочки, урны;

проведены работы по очистке и ограждению главной достопримечательности парка- искусственного пруда;

высажены деревья и кустарники;

для юных кореновцев на территории парка установили современный игровой комплекс в виде корабля с мягким резиновым покрытием для безопасности.

В этом году работы по благоустройству южной части парка завершились:

выполнена планировка;

обустроены пешеходные дорожки, площадки из плитки, установлены бордюры;

установлены малые архитектурные формы, парковое освещение, камеры видеонаблюдения;

выполнено озеленение;

для молодежи установлена воркаут-площадка с уличными тренажерами.

Более взрослое население города может заняться скандинавской ходьбой, посидеть на скамеечках, беседуя друг с другом или читая районную газету. И вот, когда он полностью доделан, парк заживет по-новому.

Право перерезать красную ленту предоставилось почетным гостям и местным мальчишкам и девчонкам под громкие аплодисменты присутствующих.

После торжественной части все гости и кореновцы отправились на ознакомительную прогулку по парку. Каждый нашел здесь занятие по душе: малышей ждали качели и спортивная площадка, 3 команды, состоящие из школьников школ № 2, № 20 и студентов Кореновского политехнического техникума, проходили познавательный квест «Парковый лабиринт» из пяти станций:

«Кладезь народной мудрости»; «Творческий экспромт»; «Художественная мастерская»; «Рекордсмены»; «Тайны старинного сундука».

У каждой команды был маршрутный лист, по подсказкам которого участники квеста передвигались. После прохождения каждой из станций детям выставлялись оценки в баллах. После прохождения всех испытаний выводился общий балл. Детвору ждали увлекательное морское путешествие с пиратами на игровом комплексе «Корабль» и патриотическая игра, подготовленная лазертаг-клубом «Патриот».

Ребята Кореновского политехнического техникума вместе со своими преподавателями угощали гостей парка вкусными пирожками с повидлом, приготовленными своими руками и ароматным горячим чаем, который пользовался особым спросом в холодную погоду.На выставке-ярмарке мастерицы демонстрировали свои творческие работы, которые любой желающий мог приобрести.

Особый интерес и восхищение зрителей вызвал мастер-класс по воркауту. Спортсмены городского спортивного клуба удивляли трюками, выполненными на турнике. Понравились кореновцам и доступные уличные тренажеры.

Праздник удался. Теперь еще одна парковая зона города станет излюбленным местом кореновцев для отдыха и занятий спортом.

© korvesti.ru

© korvesti.ru

© korvesti.ru

© korvesti.ru

© korvesti.ru

© korvesti.ru

© korvesti.ru

© korvesti.ru

© korvesti.ru

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