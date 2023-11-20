На Костромской ГРЭС выполнены комплексные испытания модернизированной паровой турбины

На энергоблоке № 2 Костромской ГРЭС (АО «Интер РАО-Электрогенерация») успешно выполнены 72-часовые испытания паровой турбины «Силовых машин» К-330-23,5-1Р.

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Модернизированная турбина повысит мощность блока станции до 330 МВт. Проект реализуется в рамках программы отбора проектов для модернизации.

Комплектная паровая турбина для модернизации Костромской ГРЭС изготовлена на Ленинградском Металлическом заводе (входит в состав АО «Силовые машины»). Оборудование «Силовых машин» значительно улучшит технико-экономические характеристики и увеличит мощность блока станции с 300 до 330 МВт. Современные разработки, примененные в агрегатах, также снизят удельные расходы топлива и увеличат парковый ресурс турбины на 220 тыс. часов.

Договор между «Силовыми машинами» и «Интер РАО — Электрогенерация» на модернизацию четырех энергоблоков Костромской ГРЭС №№ 8, 4, 2 и 7 был подписан в 2019 году в ходе реализации первой волны программы отбора проектов для модернизации (КОММОД). Оборудование изготавливается на Ленинградском Металлическом заводе, входящем в состав «Силовых машин».

Ранее компания изготовила и поставила ключевые узлы турбин для энергоблока № 8, введенного в строй в 1973-м и ставшего первенцем программы КОММОД, и энергоблоков № 4, 7. Пуск модернизированных энергоблоков № 8 и № 4 состоялся в 2022 году. Срок службы поставленных узлов турбин составит не менее 40 лет, а межремонтные периоды увеличены до 6 лет.

Справка: Костромская ГРЭС — одна из самых крупных тепловых электростанций России, имеющая рекордные показатели по экономии условного топлива среди предприятий своего класса. Она занимает третье место по установленной мощности (3660 МВт) и вырабатывает около 1,5% от общего объема производимой в России электроэнергии (ежегодный отпуск электроэнергии станцией составляет порядка 15 млрд кВт*ч).

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