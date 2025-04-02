Силовые машины произвели оборудование для второго этапа модернизации Костромской ГРЭС

© power-m.ru

«Силовые машины» завершили испытания турбинного оборудования для модернизации Костромской ГРЭС

Компания «Силовые машины» изготовила и успешно провела заводские испытания узлов паровой турбины для энергоблока № 3 Костромской ГРЭС (входит в «Интер РАО — Управление электрогенерацией»). Поставка оборудования осуществляется в рамках программы модернизации тепловых электростанций (КОММод).

В ходе работ были произведены цилиндры высокого и среднего давления, а также модернизирована проточная часть цилиндра низкого давления. Испытания прошли на Ленинградском Металлическом заводе (в составе «Силовых машин») с участием заказчика.

Новое оборудование повысит мощность энергоблока № 3 с 300 до 330 МВт, улучшит его энергоэффективность и снизит расход топлива. Кроме того, ресурс турбины будет увеличен до 220 тыс. часов в соответствии с современными стандартами.

Это уже второй этап модернизации Костромской ГРЭС с участием «Силовых машин». Ранее компания модернизировала энергоблоки №№ 8, 4, 2 и 7, что позволило увеличить мощность станции на 112,5 МВт. В ближайших планах — поставка турбин и генераторов для блоков №№ 1 и 6, а также поузловая модернизация блока № 5.

Костромская ГРЭС — одна из крупнейших ТЭС России с установленной мощностью 3660 МВт. Станция вырабатывает около 1,5% электроэнергии страны (15 млрд кВт·ч в год) и отличается высокой топливной эффективностью.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈