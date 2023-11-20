«ЮТэйр» получила 5 новых вертолетов

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Первая пятерка вертолетов Ми-17, построенная на Казанском вертолетном заводе, одном из флагманов холдинга «Вертолеты России» прибыла в аэропорт «Плеханово» — на базу «ЮТэйр — Инжиниринг» — мирового лидера по техническому обслуживанию и капитальному ремонту вертолетов семейства «Миль».

Совсем скоро эти новейшие машины получат фирменную желто-черно-красную ливрею «ЮТэйр» и отправятся выполнять задачи для нефтегазового сектора нашей страны.

До конца 2023 года в рамках контракта с ГТЛК флот «ЮТэйр» пополнится еще 10 вертолетами Ми-17.

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