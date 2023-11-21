На стройплощадку Курской АЭС-2 доставлено «атомное сердце» второго энергоблока

Прибывший на стройплощадку реактор — один из пяти, произведенных в этом году на предприятиях Росатома.

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Такое количество — это рекорд отрасли, трансформировавшейся в 2023 году в конвейер атомных технологий: такими темпами оборудование для АЭС не производили даже во времена СССР, когда рекорд составил три комплекта реакторного оборудования.

Корпус реактора относится к основному оборудованию атомной электростанции длительного цикла изготовления. На этапе эксплуатации в корпусе реактора располагается активная зона, в которой размещается ядерное топливо, а также конструкционные элементы для ядерной реакции и передачи тепловой энергии теплоносителю. Внешне корпус реактора представляет собой вертикальный цилиндрический сосуд с днищем и патрубками.

«340-тонный 12-метровый корпус реактора способен выдерживать давление в 250 атмосфер, что выше рабочего в 1,4 раза. Это позволит после 60 лет эксплуатации продлить срок службы ректора еще на 40», — рассказал директор Курской АЭС Александр Увакин. Транспортировка изделия проходила комбинированным способом: с помощью водного и наземного транспорта. От места изготовления — завода «Атоммаш» в Волгодонске — оборудование перевезено на спецпричал Цимлянского водохранилища, далее погружено на баржу и доставлено в Воронежскую область, откуда погружено на автомобильную платформу. Корпус реактора сопровождали машины технического обеспечения и ГИБДД. Скорость движения автоколонны не превышала 25 км/ч.

© atommedia.online

«Монтаж оборудования запланирован в текущем году — это сложная, ювелирная строительная операция, состоящая из разных этапов. По проекту корпус реактора установят на отметке 11,3 метра на опорном кольце внутри реакторного отделения. Монтаж корпуса реактора второго энергоблока — это одно из ключевых событий сооружения Курской АЭС-2. Оно знаменует активную фазу монтажа всего оборудования первого контура, от которой ведется отсчет до начала пусконаладочных работ на АЭС», — прокомментировал вице-президент АО «Атомстройэкспорт», директор проекта по сооружению Курской АЭС-2 Олег Шперле.

Справка: Сегодня Росатом одновременно ведет строительство новых атомных электростанций не только в России, но и в Турции, Египте, Индии, Бангладеш, Венгрии и других странах. В начале ноября госкорпорация передала заказчику Белорусскую АЭС — первый законченный зарубежный проект АЭС на реакторах ВВЭР-1200 (аналогичных тому, что строят на Курской АЭС). Сооружение энергоблоков № 1 и 2 станции замещения Курская АЭС-2 осуществляется в рамках федерального проекта «Проектирование и строительство референтных энергоблоков атомных электростанций» Комплексной программы «Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в Российской Федерации на период до 2024 года».

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