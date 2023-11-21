Российские регионы получили новый общественный транспорт

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В День работника транспорта 20 ноября 2023 года в 12 регионов РФ поступил новый общественный транспорт. Всего эти субъекты федерации получили почти 570 единиц автобусов, троллейбусов и электробусов. До конца 2023 года регионы получат около 5,5 тыс. новых автобусов и трамваев.

Первые 50 из 136 новых автобусов большой вместимости переданы Волгограду.

Также для Волгограда уже приобретены 60 СПГ-автобусов большого класса. До 2024 года планируется обновление 80 процентов городского транспорта.

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Первая партия новых электробусов в количестве девяти машин доставлена в Ростов. Всего по контракту до конца года планирует привезти 20 таких машин и шесть зарядных станций для них.

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В Брянскую область поступила первая партия из 20 новых автобусов и 20 троллейбусов (15 мшин «Авангард» и 5 машин «Адмирал» ). В общей сложности 72 новых троллейбуса будут введены в эксплуатацию. Кроме того, до конца года в регионе ожидается поставка еще 28 троллейбусов, а также 79 автобусов, которые будут предоставлены автотранспортным предприятиям области.

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В Оренбург поступила новая партия из 63 новых автобусов «Нефаз».

До конца года в Оренбург поступят еще 38 новых автобусов. Они будут приобретены в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

Как сообщили в администрации города, каждый автобус сможет вмещать 117 пассажиров, сидячих мест — 23. Транспорт оснащен ГЛОНАСС, системами безналичной оплаты, обогревателями для холодного времени года и кондиционерами.

Салоны адаптированы для людей с ограниченными возможностями здоровья и системой видеонаблюдения.

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Первая партия из 28 низкопольных автобусов МАЗ вышла на на маршруты Смоленска. До конца года в Смоленск и муниципалитеты планируется доставить еще 29 новых автобусов.

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Первая партия новых автобусов ПАЗ, ЛиАЗ и НЕФАЗ в количестве 65 машин прибыла в Новосибирск. До конца года в Новосибирск и область планируется доставить еще 141 новый автобус.

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В Ставропольский край прибыли 50 пассажирских автобусов закупленные по программе льготного лизинга.

Планируется, что в 2024 году в край поступит основная часть машин в количестве 160 штук из закупленных 204 автобусов, которые выйдут на маршруты в сельских территориях.

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21 ноября 2023 года на маршруты в Нижегородской области вышли 47 новых автобусов ПАЗ.

В общей сложности по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» с помощью специальных казначейских кредитов планируется закупить более 300 новых автобусов для региона.

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Министерство транспорта и связи ЧР получило 50 единиц автобусов средней вместимости марки ПАЗ «Вектор Некст». Данный транспорт будет обслуживать 37 социально значимых автобусных маршрутов Чеченской Республики и существенно увеличит пассажиропоток в регионе.

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