Продажи LADA GRANTA превысили 1,5 миллиона автомобилей

20 ноября 2023 года суммарные продажи LADA Granta перешагнули 1,5-миллионный рубеж. «Юбилейный» автомобиль семейства LADA Granta был продан в Тольятти в рамках программы «Покупаем в Тольятти». Им стал седан белого цвета в комплектации Standard.

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Превысив отметку в 1,5 миллиона, LADA Granta стала одним из самых популярных семейств LADA и обогнала по объему продаж такие модели как LADA Priora и LADA Kalina, и даже легендарную «девятку» (ВАЗ-2109).

LADA Granta присутствует на российском рынке 12 лет, с декабря 2011 года. Уже в 2012 году модель вошла в число самых продаваемых моделей и с тех пор стабильно удерживает 1-е или 2-е место в рейтинге.

LADA Granta 6 раз становилась моделью № 1 на рынке по итогам продаж в 2013, 2014, 2015, 2019, 2020, 2022 годах, и в 2023 году ожидается аналогичный высокий результат.

Проект LADA Granta стартовал как «народный автомобиль» — и сегодня эта модель является самой доступной в России. При этом семейство Granta было расширено за счет максимально оснащенных версий, а также коммерческих пикапов и фургонов, модификаций линейки Sport, версий для обучения вождению, двухтопливных автомобилей. В 2018 году была проведена смена поколения LADA Granta. В 2020 году был модернизирован базовый 8-клапанный мотор: он получил улучшенные тяговые характеристики, а мощность была повышена до 90 л.с.

Автомобили семейства LADA Granta обладают набором характеристик, позволяющим решать самые разнообразные задачи. Энергоемкая подвеска и 180 мм клиренса обеспечивают уверенную и комфортную езду по дорогам разного качества, тяговитый и экономичный мотор, адаптированный к бензину АИ-92, повышает надежность автомобиля. Просторный пятиместный салон и вместительный багажник делают LADA Granta удобным автомобилем для путешествий и повседневных поездок.

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