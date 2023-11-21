На КАМАЗ-е собрали первый антисанкционный самосвал поколения К5

Надёжная, удобная, мощная машина выпускается с сентября 2020 года. В 2021 году эта модель стала обладателем гран-при журнала «За рулём» в номинации «Строительные грузовики».

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Выпуск этих большегрузов был приостановлен на год, и вот обновлённый самосвал снова выходит с конвейера автогиганта.

«С самого начала эта модель отличалась высокой степенью локализации, поэтому сборка обновлённого варианта затруднений не вызвала, — пояснил начальник отдела анализа эффективности сборочных производств Владимир Арасланов. — На кабину 6595 новыми производителями поставлены педальный корпус, зеркала, ветровое стекло. На шасси стало больше узлов, которым не страшны санкции».

Коробка передач самосвала оснащена локализованными компонентами, заменены топливная аппаратура и пневматические тормозные автоматы, электрогидроусилитель руля.

«На трёхосник КАМАЗ-6595 установлен более мощный двигатель Р6 в 460 л. с. Пятилистовая рессора на передней подвеске обеспечит более высокую нагрузку на переднюю ось, объём топливного бака увеличен до 500 литров, до 20 тонн вырос объём кузова, — перечислил преимущества обновлённого самосвала поколения К5 главный специалист по перспективным автомобилям Артём Осипов. — Кроме того, модель отличается массивным трёхсекционным бампером из штампованной стали спереди и усиленным брусом безопасности сзади, металлической сеткой, защищающей фары и радиатор автомобиля от попадания камней».

После замены комплектующих порядок сборки остался прежним. Предложения технологов направлены на улучшение собираемости автомобиля, он должен вписаться в такт работы конвейера.

Сейчас обновлённый самосвал ждёт отправки в Научно-технический центр компании, где планируется проведение серии испытаний. Все заменённые узлы должны соответствовать требованиям надёжности и безопасности. А на автомобильном заводе уже заложили ещё один КАМАЗ-6595, также на подходе два обновлённых тяжёлых четырёхосных большегруза с индексом 65951.

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