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Производство

На КАМАЗ-е собрали первый антисанкционный самосвал поколения К5

Надёжная, удобная, мощная машина выпускается с сентября 2020 года. В 2021 году эта модель стала обладателем гран-при журнала «За рулём» в номинации «Строительные грузовики».

 © web.telegram.org

Выпуск этих большегрузов был приостановлен на год, и вот обновлённый самосвал снова выходит с конвейера автогиганта.

«С самого начала эта модель отличалась высокой степенью локализации, поэтому сборка обновлённого варианта затруднений не вызвала, — пояснил начальник отдела анализа эффективности сборочных производств Владимир Арасланов. — На кабину 6595 новыми производителями поставлены педальный корпус, зеркала, ветровое стекло. На шасси стало больше узлов, которым не страшны санкции».

Коробка передач самосвала оснащена локализованными компонентами, заменены топливная аппаратура и пневматические тормозные автоматы, электрогидроусилитель руля.

«На трёхосник КАМАЗ-6595 установлен более мощный двигатель Р6 в 460 л. с. Пятилистовая рессора на передней подвеске обеспечит более высокую нагрузку на переднюю ось, объём топливного бака увеличен до 500 литров, до 20 тонн вырос объём кузова, — перечислил преимущества обновлённого самосвала поколения К5 главный специалист по перспективным автомобилям Артём Осипов. — Кроме того, модель отличается массивным трёхсекционным бампером из штампованной стали спереди и усиленным брусом безопасности сзади, металлической сеткой, защищающей фары и радиатор автомобиля от попадания камней».

После замены комплектующих порядок сборки остался прежним. Предложения технологов направлены на улучшение собираемости автомобиля, он должен вписаться в такт работы конвейера.

Сейчас обновлённый самосвал ждёт отправки в Научно-технический центр компании, где планируется проведение серии испытаний. Все заменённые узлы должны соответствовать требованиям надёжности и безопасности. А на автомобильном заводе уже заложили ещё один КАМАЗ-6595, также на подходе два обновлённых тяжёлых четырёхосных большегруза с индексом 65951.

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Источник: https://kamaz.ru/press/releases/na_..._importozameshchyennyy_samosval_k5/

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транспорт, автотранспорт, импортозамещение, антисанкционный самосвал поколения К5, КАМАЗ
  • alex4spb alex4spb
    21.11.2314:48:06

    дело хорошее! +    

    а то китайцы уже больше половины рынка большегрузов и самосвалов захапали.

    #1272163
  • Нет аватара Scooter
    21.11.2315:48:11

    Думаю, как только Камаз на ноги встанет, начнут пошлины вводить

    #1272173
    • alex4spb alex4spb
      21.11.2316:00:17

      и это правильно.    

      засада пока только в коробке передач — она китайская.

      что именно подразумевается под «оснащена локализованными компонентами», хотелось бы понять.    

      Отредактировано: alex4spb~16:00 21.11.23
      #1272176
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      21.11.2316:42:13

      начнут пошлины вводить

      Уже давно пора.

      #1272180
      • Badassgoliath Badassgoliath
        21.11.2317:50:10

        Уже давно пора.

        В стране много строек. Дороги, заводы, жильё и т. п. Везде нужны самосвалы, объёмов своего производства, похоже, просто недостаточно.

        #1272181
        • Сергей Котенко Сергей Котенко
          21.11.2319:14:45

          Да, к сожалению. КАМАЗ сейчас на разрыв: Армия, грузовики, электробусы, троллейбусы.

          Вот бы ЗИЛ дожил до нынешних времён, лафа бы была 130м и 131м.

          #1272190
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