Российская компания «ВСМ-Сервис» успешно завершила полный цикл замещения 21 импортной детали токоприемников скоростных поездов «Сапсан». Проект реализован в рамках программы локализации комплектующих для подвижного состава, ранее поставлявшегося Siemens Mobility и эксплуатируемого РЖД.

Работы велись по всей цепочке: от изучения оригинальных узлов австрийской компании Melecs до создания собственной конструкторской документации, подбора отечественных материалов, запуска серийного выпуска на российских заводах и проведения испытаний. Главной задачей инженеров была необходимость сохранить полную функциональность оригинальных узлов «Сапсанов », обеспечив при этом возможность их воспроизводимости на российских мощностях.

Какие детали были локализованы

В перечень импортозамещённых позиций вошли:✅ 18 деталей каретки полоза токоприемника постоянного тока.✅ 3 детали, применяемые в токоприемниках обоих типов тока.

Эти элементы работают в условиях высоких нагрузок, поэтому к качеству их изготовления и точности сборки предъявлялись особые требования. Специалисты «ВСМ-Сервис» совместно с лабораторией исследовали химический состав и механические свойства оригинальных деталей, подобрали аналоги на российском рынке и согласовали их с РЖД.

Кто участвовал в производстве

Производство организовано на мощностях нескольких отечественных предприятий:✅ «Илиган».✅ «Металлургическая Компания Магнит».✅ «А-ВАН».✅ «Стимул».✅ «ПВК-Логистик».✅ «ГК Город Мастеров».

Они изготовили опытные образцы, провели приемочные испытания и подготовили документы для серийного выпуска.

Как проходили испытания

После завершения всех проверок 3 подготовленных комплекта альтернативных деталей и 8 пружин тяги каретки (всего 248 деталей) были переданы в тестовую эксплуатацию на маршруте Санкт-Петербург — Москва. Испытания длились один год, охватили все сезоны, включая сложные погодные условия. Результаты:✅ Отказов локализованных компонентов не зафиксировано.✅ Максимальный пробег электропоезда с российскими деталями превысил 573 тыс. км.✅ По итогам проверок изделия были допущены к штатному использованию.

Почему это важно

Данный проект важен не только как пример замены импортных деталей. Для «ВСМ-Сервис» он стал инструментом повышения технологической независимости в обслуживании скоростных поездов. Локализация производства:✅ Сокращает логистические цепочки.✅ Снижает зависимость от внешних поставок.✅ Повышает стабильность ремонтов.

Особенно это актуально для сокоскоростного пассажирского движения, где доступность запасных частей напрямую влияет на график перевозок. Срезные штифты уже установлены на всём парке поездов «Сапсан» , что переводит проект из стадии эксперимента в практическую плоскость. Реализованный цикл — от инженерного анализа до допуска к эксплуатации — демонстрирует зрелый подход к импортозамещению и высокий уровень компетенций российских специалистов.

Как вы думаете, повлияет ли локализация деталей на срок службы поездов «Сапсан»? Делитесь своим мнением в комментариях.