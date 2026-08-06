«ВСМ-Сервис» успешно завершила импортозамещение деталей токоприемников «Сапсанов»
Российская компания «ВСМ-Сервис» успешно завершила полный цикл замещения 21 импортной детали токоприемников скоростных поездов «Сапсан». Проект реализован в рамках программы локализации комплектующих для подвижного состава, ранее поставлявшегося Siemens Mobility и эксплуатируемого РЖД.
Работы велись по всей цепочке: от изучения оригинальных узлов австрийской компании Melecs до создания собственной конструкторской документации, подбора отечественных материалов, запуска серийного выпуска на российских заводах и проведения испытаний. Главной задачей инженеров была необходимость сохранить полную функциональность оригинальных узлов «Сапсанов», обеспечив при этом возможность их воспроизводимости на российских мощностях.
Какие детали были локализованы
В перечень импортозамещённых позиций вошли:✅ 18 деталей каретки полоза токоприемника постоянного тока.✅ 3 детали, применяемые в токоприемниках обоих типов тока.
Эти элементы работают в условиях высоких нагрузок, поэтому к качеству их изготовления и точности сборки предъявлялись особые требования. Специалисты «ВСМ-Сервис» совместно с лабораторией исследовали химический состав и механические свойства оригинальных деталей, подобрали аналоги на российском рынке и согласовали их с РЖД.
Кто участвовал в производстве
Производство организовано на мощностях нескольких отечественных предприятий:✅ «Илиган».✅ «Металлургическая Компания Магнит».✅ «А-ВАН».✅ «Стимул».✅ «ПВК-Логистик».✅ «ГК Город Мастеров».
Они изготовили опытные образцы, провели приемочные испытания и подготовили документы для серийного выпуска.
Как проходили испытания
После завершения всех проверок 3 подготовленных комплекта альтернативных деталей и 8 пружин тяги каретки (всего 248 деталей) были переданы в тестовую эксплуатацию на маршруте Санкт-Петербург — Москва. Испытания длились один год, охватили все сезоны, включая сложные погодные условия. Результаты:✅ Отказов локализованных компонентов не зафиксировано.✅ Максимальный пробег электропоезда с российскими деталями превысил 573 тыс. км.✅ По итогам проверок изделия были допущены к штатному использованию.
Почему это важно
Данный проект важен не только как пример замены импортных деталей. Для «ВСМ-Сервис» он стал инструментом повышения технологической независимости в обслуживании скоростных поездов. Локализация производства:✅ Сокращает логистические цепочки.✅ Снижает зависимость от внешних поставок.✅ Повышает стабильность ремонтов.
Особенно это актуально для сокоскоростного пассажирского движения, где доступность запасных частей напрямую влияет на график перевозок. Срезные штифты уже установлены на всём парке поездов «Сапсан», что переводит проект из стадии эксперимента в практическую плоскость. Реализованный цикл — от инженерного анализа до допуска к эксплуатации — демонстрирует зрелый подход к импортозамещению и высокий уровень компетенций российских специалистов.
Как вы думаете, повлияет ли локализация деталей на срок службы поездов «Сапсан»? Делитесь своим мнением в комментариях.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- Компания «Гранд Сервис Экспресс» запустила новый ежедневный пое...ативу существующим способам добраться до курортов Краснодарского края.
- Новый промысловый трубопровод создан с применением гибких полимерных а...sp;уже установленными фитингами, что позволило существенно ускорить монтаж.
- Научно-технический центр «Механотроника» (входит в группу ...ания к надежности оборудования и защите сетей низкого напряжения.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0