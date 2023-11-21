Добавить статью
Лого Сделано у нас
Новые заводы и цеха

В Иркутской области построен новый завод по производству пенополистирола

В ТОСЭР «Усолье-Сибирское» построен завод по производству теплоизоляционных материалов из экструзионного пенополистирола (XPS). На новом предприятии «Технониколь» уже установлено оборудование, сейчас на площадке идут пусконаладочные работы. Предполагается, что первая партия продукции сойдет с линии в начале 2024 года. Предприятие будет выпускать полный ассортимент плит XPS, предназначенных для утепления фундаментов, полов, кровель, стен, заполнения сэндвич-панелей.

 © dom-online.ru

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.

Источник: https://dom-online.ru/news/tehnonov...vod_po_proizvodstvu_penopolistirola

Новый завод, Иркутская область, полистирол, Технониколь
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,