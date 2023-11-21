В Иркутской области построен новый завод по производству пенополистирола

В ТОСЭР «Усолье-Сибирское» построен завод по производству теплоизоляционных материалов из экструзионного пенополистирола (XPS). На новом предприятии «Технониколь» уже установлено оборудование, сейчас на площадке идут пусконаладочные работы. Предполагается, что первая партия продукции сойдет с линии в начале 2024 года. Предприятие будет выпускать полный ассортимент плит XPS, предназначенных для утепления фундаментов, полов, кровель, стен, заполнения сэндвич-панелей.

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