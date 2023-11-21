Российские участники завоевали золото на Открытой Международной астрономической олимпиаде
В «Сириусе» прошло торжественное закрытие 2-й Открытой Международной астрономической олимпиады. По результатам состязания все члены сборной России завоевали золотые медали.
Обладателями наград высшего достоинства стали:
- Дмитрий Тимофеев;
- Егор Потапов;
- Кирилл Рощин;
- Дмитрий Санковский;
- Святослав Суглобов;
- Константин Телелюхин.
Кроме того, Дмитрий Тимофеев набрал наибольшее количество баллов и стал абсолютным победителем.
Олимпиада проходила на федеральной территории «Сириус». В ней приняли участие команды из 14 стран. Школьники смогли продемонстрировать свои знания на четырех турах: теоретическом, практическом, наблюдательном и экспресс-туре.
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21.11.2323:02:52