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Образование

Российские участники завоевали золото на Открытой Международной астрономической олимпиаде

 © sun9-14.userapi.com

В «Сириусе» прошло торжественное закрытие 2-й Открытой Международной астрономической олимпиады. По результатам состязания все члены сборной России завоевали золотые медали.

Обладателями наград высшего достоинства стали:

  • Дмитрий Тимофеев;
  • Егор Потапов;
  • Кирилл Рощин;
  • Дмитрий Санковский;
  • Святослав Суглобов;
  • Константин Телелюхин.

Кроме того, Дмитрий Тимофеев набрал наибольшее количество баллов и стал абсолютным победителем.

Олимпиада проходила на федеральной территории «Сириус». В ней приняли участие команды из 14 стран. Школьники смогли продемонстрировать свои знания на четырех турах: теоретическом, практическом, наблюдательном и экспресс-туре.

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Источник: https://olimpiada.ru/news/27472

олимпиада, образование, астрономия
  • Нет аватара exVHM.ru
    21.11.2323:02:52

    Ох, крутые парни! Интеллект в глазах! Таким сам чёрт не брат       

    Удачного поступления!

    #1272209
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