Российские участники завоевали золото на Открытой Международной астрономической олимпиаде

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В «Сириусе» прошло торжественное закрытие 2-й Открытой Международной астрономической олимпиады. По результатам состязания все члены сборной России завоевали золотые медали.

Обладателями наград высшего достоинства стали:

Дмитрий Тимофеев;

Егор Потапов;

Кирилл Рощин;

Дмитрий Санковский;

Святослав Суглобов;

Константин Телелюхин.

Кроме того, Дмитрий Тимофеев набрал наибольшее количество баллов и стал абсолютным победителем.

Олимпиада проходила на федеральной территории «Сириус». В ней приняли участие команды из 14 стран. Школьники смогли продемонстрировать свои знания на четырех турах: теоретическом, практическом, наблюдательном и экспресс-туре.

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