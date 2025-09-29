На федеральной территории «Сириус» состоялась церемония закрытия 4-й Открытой международной астрономической олимпиады (Open World Astronomy Olympiad 2025). Интеллектуальный турнир прошел с 20 по 27 сентября, объединив команды старшеклассников более чем из 15 стран. Все шесть участников сборной России завоевали золотые медали, повторив успех всех трех лет участия.

Золотые медали завоевали Екатерина Чуркина, Владимир Зинин, Николай Гамынин, Ольга Карасева, Иван Пругло, Маргарита Цветкова. Екатерина Чуркина стала абсолютным победителем олимпиады.

Всего в 2025 году золотые медали завоевали 18 участников из России, Белоруссии, Монголии, Армении, Перу, Египта, Бангладеша и Венесуэлы. Серебряных и бронзовых наград удостоены по 16 школьников.

Команды по шесть человек сформировали из школьников до 18 лет. В очном формате в олимпиаде участвовали ученики из 10 стран, а в онлайн-режиме к ним присоединились старшеклассники из Венесуэлы, Болгарии, Монголии, Бангладеша и других государств. Состязание состояло из четырех туров: наблюдательного, практического, теоретического и тестового. Все задания выполнялись на английском языке.

Открытая международная астрономическая олимпиада (Open World Astronomy Olympiad) — это международное соревнование для старшеклассников, ориентированное на участие школьников из стран СНГ, ШОС, БРИКС и других дружественных государств. Мероприятие направлено на популяризацию астрономического образования, выявление талантливых учеников и укрепление международных академических связей.

Напомним, в 2024 году золотые медали получили 22 участника: представители России, Болгарии, Белоруссии, Армении и Перу. Российские школьники были удостоены шести золотых медалей. Абсолютным победителем стала россиянка Екатерина Чуркина.