Российские школьники победили на Международной астрономической олимпиаде

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Подведены итоги Международной астрономической олимпиады (International Astronomy Olympiad, IAO 2024), прошедшей в городе Кокс-Базар Республики Бангладеш. Победу в ней одержали российские школьники.

Российские школьники показали высокий результат на Международной астрономической олимпиаде: они завоевали 5 золотых и 5 серебряных медалей. Ребята заняли все существующие первые места.

Золотые медали состязаний получили:

— Егор Ткачев, Физтех-лицей имени П.Л. Капицы, г. Долгопрудный, Московская область (абсолютный победитель, группа α);

— Иван Пругло, школа № 179, г. Москва (абсолютный победитель, группа β);

— Александр Белоцерковцев, Президентский физико-математический лицей № 239, г. Санкт-Петербург (абсолютный победитель, группа γ);

— Денис Скрипка, Специализированный учебно-научный центр Новосибирского государственного университета, г. Новосибирск;-

Яков Бахтияров, Физико-математический лицей № 5, Московская область.

Обладателями серебряных медалей стали:

— Анна Михайлова, Лицей «Вторая школа» имени В.Ф. Овчинникова,г. Москва;

— Александр Андреев, Физико-математический лицей № 5, Московская область;

— Маргарита Цветкова, школа «Летово», г. Москва;

— Ольга Карасева, общеобразовательная школа Центра педагогического мастерства, г. Москва;

— Екатерина Чуркина, школа № 179, г. Москва.

Международная астрономическая олимпиада (International Astronomy Olympiad, IAO 2024) проходила для школьников 8-11-х классов в период с 8 по 17 декабря. Российские учащиеся участвовали в ней в дистанционном формате. Ребята выполняли задания в Физтех-лицее имени П.Л. Капицы в Московской области.

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