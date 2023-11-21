Агрегаты очередного самолетокомплекта по программе Ил-76 отправлены из цехов ВАСО

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На минувшей неделе из цехов ВАСО отправлены агрегаты очередного самолетокомплекта по программе Ил-76.

В каждый комплект входят обтекатели и створки капота мотогондол для двигателей, пилонов, рельсы закрылков, компенсаторы, а также гидроаккумуляторы.

© www.uacrussia.ru

В этом году вся команда ВАСО очень продуктивно поработала по программе Ил-76, — отмечает директор филиала ПАО «Ил» — ВАСО Станислав Гретченко. — Благодаря слаженной и ответственной работе коллектива воронежских самолетостроителей в рамках кооперации предприятий «Ильюшина» и ОАК с момента начала их производства нам удалось значительно увеличить выпуск агрегатов и деталей самолетокомплектов. Мы вошли в хороший производственный ритм, что было очень важно для выполнения поставленных задач.

© www.uacrussia.ru

© www.uacrussia.ru

© www.uacrussia.ru

© www.uacrussia.ru

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