ОАК передала ВКС России самолеты Су-34

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Очередная партия новых фронтовых бомбардировщиков Су-34 передана Минобороны России в рамках исполнения государственного оборонного заказа. Самолеты изготовлены на Новосибирском авиационном заводе им. В.П. Чкалова Объединенной авиастроительной корпорации. Машины прошли комплекс наземных и летных испытаний.

«Фронтовые бомбардировщики Су-34 отличаются высокой маневренностью и впечатляющими боевыми возможностями, что позволяет им выполнять широкий спектр задач. Эти машины по достоинству оценены летчиками и сегодня активно применяются в ходе СВО. Госкорпорация в полном объеме и своевременно выполняет поставки Су-34 в войска», — сказал первый заместитель генерального директора Ростеха Владимир Артяков.

© rostec.ru

Фронтовые бомбардировщики Су-34 составляют важную часть ударной мощи российской фронтовой авиации. Возможности самолета позволяют применять перспективные авиационные средства поражения, увеличить дальность поражения наземных и надводных целей, повысить точность бомбометания.

«Мы продолжаем выполнять свои обязательства перед Министерством обороны, обеспечивая ритмичность производства и своевременную передачу авиационной техники, — сообщил генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь. — Новосибирский завод — один из важных исполнителей гособоронзаказа в контуре ОАК. Уже сегодня на предприятии приступили к выполнению программы следующего года, объемы которой будут значительно увеличены. Создан необходимый производственный задел. Кроме того, завод загружен работой по сервисному обслуживанию и поддержанию летной годности авиационной техники, которая уже стоит на вооружении».

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