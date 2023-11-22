Добавить статью
Лого Сделано у нас
Армия и Флот

ОАК передала ВКС России самолеты Су-34

 © rostec.ru

Очередная партия новых фронтовых бомбардировщиков Су-34 передана Минобороны России в рамках исполнения государственного оборонного заказа. Самолеты изготовлены на Новосибирском авиационном заводе им. В.П. Чкалова Объединенной авиастроительной корпорации. Машины прошли комплекс наземных и летных испытаний.

«Фронтовые бомбардировщики Су-34 отличаются высокой маневренностью и впечатляющими боевыми возможностями, что позволяет им выполнять широкий спектр задач. Эти машины по достоинству оценены летчиками и сегодня активно применяются в ходе СВО. Госкорпорация в полном объеме и своевременно выполняет поставки Су-34 в войска», — сказал первый заместитель генерального директора Ростеха Владимир Артяков.

 © rostec.ru

Фронтовые бомбардировщики Су-34 составляют важную часть ударной мощи российской фронтовой авиации. Возможности самолета позволяют применять перспективные авиационные средства поражения, увеличить дальность поражения наземных и надводных целей, повысить точность бомбометания.

«Мы продолжаем выполнять свои обязательства перед Министерством обороны, обеспечивая ритмичность производства и своевременную передачу авиационной техники, — сообщил генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь. — Новосибирский завод — один из важных исполнителей гособоронзаказа в контуре ОАК. Уже сегодня на предприятии приступили к выполнению программы следующего года, объемы которой будут значительно увеличены. Создан необходимый производственный задел. Кроме того, завод загружен работой по сервисному обслуживанию и поддержанию летной годности авиационной техники, которая уже стоит на вооружении».

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.

Источник: https://rostec.ru/news/oak-peredala-vks-rossii-samolety-su-34/

Су-34 , Новосибирский авиационный завод им. В.П. Чкалова
  • Великоросс Великоросс
    22.11.2307:45:45

    Интересно, сколько в ВКС 34-х на данный момент, с учетом потерянных и новых?

    #1272222
    • Нет аватара termometrix
      22.11.2311:21:28

      05.09.2023 г. Блогер user_78 написал:

      Су-34 уже более 150 шт. Сейчас выполняется контракт 2021-го года на поставку 76 шт. Су-34М до 2027 года, плюс на Армии-2022 был подписан дополнительный контракт. Судя по всему, уже с этого года планируется выход на темпы 18-20 шт. Су-34 в год. То есть к концу 2023 у нас будет порядка 170 шт. Су-34, а к 2027 — более 240 шт.

      https://sdelano...268140#comments

      Конечно,все это приблизительные расчеты.Точное количество-гостайна.

      Отредактировано: termometrix~11:22 22.11.23
      #1272237
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,