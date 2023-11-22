«Ростсельмаш» запустил завод малой сельхозтехники в Таганроге

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«Ростсельмаш» запустил в Таганроге Ростовской области завод малой сельхозтехники на площади 150 тыс. кв. м, сообщил первый заместитель гендиректора компании Алексей Швейцов в рамках пленарного заседания на Международной сельскохозяйственной выставке «ЮГАГРО 2023″ 21 ноября."Завод малой сельхозтехники в Таганроге 150 тыс. кв. м, достаточно большая производительность, 1500 рабочих мест, завод запущен, идет отладка технологических процессов», — рассказал Алексей Швейцов.Территория завода составляет 78 га. Планируется, что к 2025 году на предприятии будут выпускать 5 тыс. единиц техники.

Как сообщал РБК Ростов, в мае 2023 года был запущен раскройно-заготовительный корпус завода малой сельхозтехники. Там планировалось проводить заготовительные операции. Также компания закупила станки лазерной резки, гибки, дробеструйной обработки, ленточно-пильный, токарные и гибочный. Основную базу станков на таганрогское предприятие планировали перевезти с площадки в Ростове-на-Дону до конца года.

По данным правительства Ростовской области, строительство завода малой сельхозтехники в Таганроге стартовало в мае 2022 года. Отмечалось, что объем инвестиций в реализацию проекта составит 1,5 млрд руб. На предприятии планируется выпускать пять видов техники, среди которых почвообрабатывающая, кормоуборочная, зерноперерабатывающая, самоходные и прицепные опрыскиватели, а также адаптеры для комбайнов.

https://abnews....vod-v-taganroge

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