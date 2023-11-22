Модернизация Смоленской ТЭЦ-2

На Смоленскую ТЭЦ-2 филиала АО «Квадра» — «Смоленская генерация» (входит в дивизион ГК «Росатом» — АО «Русатом Инфраструктурные решения») вслед за недавно доставленными ротором прибыл статор нового турбогенератора мощностью 130 МВт.

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Всё оборудование было спроектировано и изготовлено на отечественном заводе «ЭЛСИБ» в Новосибирске.

Статор, так же как и ротор, доставили по железной дороге. Общий вес этих двух деталей турбогенератора составляет 170 тонн.

Особенностью нового турбогенератора станет наличие воздушной системы охлаждения: в сравнении с прежним генератором, имевшим водородное охлаждение, новый — более надежный и удобный в эксплуатации. К его монтажу специалисты приступят в середине декабря, после завершения работ по реконструкции фундамента. Непосредственно в генераторе происходит выработка электроэнергии для потребителей.

Замена оборудования осуществляется в рамках реализации правительственной программы модернизации генерирующих мощностей (ДПМ-2). Всего на Смоленской ТЭЦ-2 будет установлено два турбоагрегата (соответственно, два турбогенератора и две паровые турбины). После их пуска в конце 2025 года установленная электрическая мощность станции увеличится до 320 МВт, тепловая — до 815 Гкал/ч. Общая стоимость всех работ составит более 8 млрд рублей.

Новое оборудование продлит срок эксплуатации станции, обеспечит надежность энергоснабжения, увеличит экономичность и конкурентоспособность объекта на оптовом рынке электроэнергии и мощности, позволит подключать больше новых потребителей и будет способствовать дальнейшему развитию региона.

Справка: В настоящее время АО «Русатом Инфраструктурные решения» ведет ряд проектов по комплексной модернизации ТЭЦ. Помимо Смоленска полностью обновляется оборудования Северской ТЭЦ в Томской области, а также Тамбовской ТЭЦ. Менее крупные проекты обновления генерирующих мощностей реализуются на всех энергоообъектах компании.

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