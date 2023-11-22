Строительство Технопарка ГМУ имени адмирала Ф.Ф. Ушакова

Работы ведутся с существенным опережением графика.

© mintrans.gov.ru

Общая строительная готовность объекта — 95%. Строительство ведется под контролем ФКУ «Ространсмодернизация».

На объекте выполнено устройство монолитного железобетонного каркаса здания, ведется внутренняя отделка. На 80% выполнен монтаж сантехнического оборудования, завершаются электромонтажные работы, устройство покрытий из керамогранита и остекление внутренних перегородок. Также ведется благоустройство территории технопарка.

Завершить строительно-монтажные работы планируется в этом году. Поставка оборудования будет произведена до конца 2023 года.

Технопарк ГМУ им. адмирала Ф.Ф. Ушакова предназначен для профессионального практического обучения студентов вуза, инженерной подготовки плавсостава и работников береговой инфраструктуры флота.

Научный центр общей площадью более 4,5 тыс. м² позволит решить проблему нехватки площадей в учебном заведении. В корпусе будут работать 11 лабораторий, оснащенных современным учебным, информационным и телекоммуникационным оборудованием. В частности, появится учебный класс судомоделирования и прототипирования (3D печати).

Проект реализуется в рамках госпрограммы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации».

© mintrans.gov.ru

© mintrans.gov.ru

© mintrans.gov.ru

© mintrans.gov.ru

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