Новое производство цельностеклянных конструкций заложили в ОЭЗ «Санкт-Петербург»

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На площадке Новоорловская на севере города будет построено новое производство, которое призвано решать задачу импортозамещения и достижения технологической независимости. При новом производстве на территории ОЭЗ появится также учебный центр.

ООО «ИнСтелРус"учебного — разработчик и производитель цельностеклянных конструкций для чистых помещений, получивший статус резидента петербургской ОЭЗ 22 декабря 2022 года, то есть год назад.

Объем инвестиций в проект планируется на уровне 2,1 млрд рублей.

Количество новых рабочих мест на новом предприятии составит 185 человек. По площади производственный комплекс займет около 10 800 кв. метров. Первую очередь проекта панируется ввести в эксплуатацию в 4 квартале 2024 года.

Продукция производителя востребована на фармпроизводствах, в медицинской, космической, электронной, пищевой и микробиологической промышленности, а также в лечебных учреждениях, лабораториях и в других отраслях экономики.

Кроме земли под строительство и налоговых льгот предприятие как резидент ОЭЗ получит возможность использовать всю необходимую для него инженерную инфраструктуру.

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