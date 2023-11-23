Ростех на 30% увеличивает выпуск кислородного оборудования и систем пожаротушения

© rostec.ru

Госкорпорация Ростех наращивает выпуск кислородно-дыхательной аппаратуры и систем пожаротушения для спасателей МЧС и подводников, а также для медицины и авиации. Благодаря запущенной на НПП «Респиратор» новой автоматизированной гальванической линии объемы производства вырастут на 30%. Передовые технологии значительно повысят качество наносимого покрытия и практически исключат ручной труд.

Пятьдесят процентов аппаратов, обеспечивающих жизнедеятельность человека в непригодной для дыхания среде, состоят из деталей, на которые наносится гальваническое покрытие. Оно существенно увеличивает срок службы комплектующих, тем самым продлевая эксплуатационный период и повышая надежность выпускаемых изделий.

С запуском нового оборудования предприятие сможет не только полностью закрывать свои потребности, но и выполнять работы для смежных предприятий Госкорпорации. На автоматизированной линии детали проходят весь цикл технологических операций — от обезжиривания до нанесения окончательных покрытий и сушки.

«Кислородное оборудование и системы пожаротушения на сегодняшний день очень востребованы. Открытие новой гальванической линии входит в масштабный проект модернизации производства, который разрабатывался в течение нескольких лет. Его стоимость составила порядка полумиллиарда рублей. Благодаря модернизации работа, которую раньше сотрудники предприятия делали за 8-часовой рабочий день, теперь выполняется за 2 часа», — сказали в Ростехе.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.