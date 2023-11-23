Заложено судно технического флота проекта ТСК.506

В одном из регионов России заложено и строится судно технического флота проекта ТСК.506.

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Характеристики судна:класс РКО — «О2,0»

дедвейт, т — 9,55;

валовая вместимость — 80,31;

количество экипажа, чел. — 6.

Главные размерения судна:

габаритная длина, м — 25,0;

длина по КВЛ, м — 24,48;

ширина по КВЛ, м — 4,4;

высота борта на миделе, м — 2,600;

высота надводного борта, м — 1,400.

© rfclass.ru

Самоходное судно (мотозавозня) с металлической рубкой — судно технического флота проекта ТСК.506 предназначено для завозки якорей дноуглубительного снаряда.

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