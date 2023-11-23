В Перми запустили первый маршрут электробусов

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23 ноября по улицам Перми начал курсировать новый автобусный маршрут № 81 Улица Сапфирная — станция «Пермь-2». Это первый городской маршрут, который будет обслуживаться исключительно электробусами. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Электробусы были приобретены для региона с помощью федеральной поддержки. Пермский край стал участником федеральной программы модернизации электротранспорта. Всего на линию в ноябре выйдет 16 электробусов.

Федеральные власти выделили Пермскому краю на закупку электробусов и зарядных станций 759,4 млн рублей.

Автобусы будут следовать от ул. Сапфирной через микрорайон Ива-1, улицы Чкалова, Героев Хасана, ЦУМ до Перми-2 и обратно. В один электробус марки KAMAZ-6282 вмещается до 85 пассажиров. В нем установлены валидаторы, системы видеонаблюдения, навигации, Wi-Fi, а также системой AVAS, которая создает звук, имитирующий звук двигателя внутреннего сгорания, издаваемый на низких скоростях для информирования участников дорожного движения о приближении автомобиля.

Электробусы заряжаются с помощью ультрабыстрой зарядки за 10-20 минут. Температура эксплуатации транспорта от -40 до +40°С.

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