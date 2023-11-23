В Сосновом Бору открылись инновационные лаборатории и мастерские для школьников и студентов

В Сосновом Бору (Ленинградская обл.) открылись сразу два новых образовательных пространства — инновационные лаборатории в Центре развития творчества (ЦРТ) и две современные мастерские в Сосновоборском политехническом колледже.

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Они были созданы на средства Росатома и Концерна «Росэнергоатом» в рамках проекта «Миссия: Таланты».

Эксплуатация беспилотных авиационных систем в лаборатории БПЛА, инженерный дизайн CAD, изготовление прототипов, 3D-моделирование для компьютерных игр в лаборатории инновационных материалов, разработка виртуальной и дополненной реальности в лаборатории VR/AR, а еще лаборатория робототехники и IT-лаборатория — все эти инновационные технологии уже сейчас доступны для школьников Соснового Бора. А новые современные мастерские по направлениям «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» и «Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики» готовы принимать студентов Сосновоборского политехнического колледжа.

Владислав Мельцер, студент 3-го курса, отметил: «Данные лаборатории — большое подспорье для нас, студентов. Благодаря новым современным макетам мы сможем на практике отработать все действия и переключения, познакомиться с работой приборов и оборудования и, придя на производство, будем готовы к работе на все 100%".

Светлана Жукова, директор Центра развития творчества, прокомментировала: «Ежегодно в ЦРТ занимаются более 2500 детей, 80% детей посещают кружки бесплатно. Одной из важных задач, стоящих перед коллективом Центра развития творчества, является решение задач ранней профориентации. Родившись в городе атомщиков, важно, чтобы дети получали качественное образование и возвращались в родной город».

Справка: В Сосновом Бору порядка 15 предприятий атомной отрасли, и кадры — это их главный ресурс. Только на Ленинградской АЭС востребованы специалисты самых различных направлений. Четыре энергоблока станции находятся в эксплуатации, два блока готовятся к выводу из эксплуатации, а на смену им строятся два новых замещающих энергоблока с реакторами ВВЭР-1200.

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