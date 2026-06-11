На Ленинградской АЭС начали монтаж систем безопасности третьего энергоблока
На третьем энергоблоке Ленинградской АЭС смонтировали первую систему безопасности — так называемую «ловушку расплава». Нижнюю плиту устройства локализации расплава установили в бетонную шахту реактора с опорой на ферму-консоль.
«На сегодняшний день шахта реактора энергоблока № 3 готова на 55% и заполнена оборудованием общим весом почти в 900 тонн. Однако все самые важные операции у этой ключевой строительной конструкции ещё впереди. В дальнейшем мы установим в неё тепловую изоляцию, опорную и упорную фермы, другое оборудование, смонтируем измерительные каналы, забетонируем шахту до проектной высоты, с тем, чтобы уже в следующем году выполнить монтаж корпуса реактора, уточнил директор программы по объектам Ленинградской АЭС «Концерна Титан-2» Константин Худяков.
Всего на 53 объектах строящихся энергоблоков работают больше 1400 человек и 190 единиц техники. Работы идут по графику, а по некоторым позициям — с опережением.
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