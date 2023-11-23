В Пермском крае запустили производство оборудования для шельфовых и СПГ-проектов

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Компания «Альянсспецмаш» (входит в консорциум «БАКС-Технология») наладила в городе Чайковском Пермского края серийный выпуск технологического оборудования для проектов средне- и крупнотоннажного производства сжиженного природного газа (СПГ) и шельфовых проектов.

Предприятие будет производить комплектующие для аппаратов воздушного охлаждения вытяжного типа, соединительные детали трубопроводов и емкостного оборудования, а также узлы учета газа, насосные станции и элементы теплообменного оборудования, в том числе колонны и сепараторы.

В результате реализации проекта доля импорта в сегменте аппаратов воздушного охлаждения вытяжного типа сократится до 85%, соединительных деталей трубопроводов — до 71%, емкостного оборудования — до 6,3% .

Общие инвестиции в проект составили 2,8 млрд рублей.

Из них 1,6 млрд рублей предоставлено ФРП в виде льготного займа. Планируется изготавливать до 6 тыс. тонн продукции в год. Уровень локализации продукции составляет 100% - все сырье и комплектующие поступают от отечественных производителей.

Потенциальные потребители производимого оборудования — компании «Новатэк» и «Газпром». Выпускаемую компанией «Альянсспецмаш» продукцию планируют применять при реализации крупных российских СПГ-проектов, таких как «Сахалин-2» (3-я линия), газоперерабатывающий комплекс в Усть-Луге, «Владивосток-СПГ», «Штокман СПГ» и других.

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