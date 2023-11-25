Как развивается образовательный центр «Новый Снежинск»

16 ноября был открыт учебный корпус центра «Новый Снежинск» в Сарове Нижегородской области.

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Это только начало больших преобразований: к 2030 году здесь построят студенческий городок, а количество студентов вырастет до 160.

Образовательный центр «Новый Снежинск» — это первый проект в рамках развития Национального центра науки и технологий (НЦНТ), созданного в Урало-Сибирском регионе по предложению Российского федерального ядерного центра «Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики» (РФЯЦ-ВНИИТФ).

НЦНТ объединит научно-технический потенциал предприятий атомной отрасли и ведущих вузов страны. Кроме того, по инициативе первого заместителя гендиректора «Росатома», главы дирекции по ядерному оруженому комплексу Олега Шубина, НЦНТ и «Новый Снежинск» стали полноправными участниками большой программы Национального центра физики и математики в Сарове.

Главная особенность «Нового Снежинска» — инновационная образовательная модель: бакалавры технических университетов поступают в магистратуру своего вуза, но большую часть времени обучаются на производственных площадках ВНИИТФ по индивидуальным программам.

«Буквально с первых дней учебы студенты начинают вживаться в коллектив, участвуют в работе на установках, решают конкретные практические задачи, получают научное руководство, — отметил Алексей Лихачев. — Профессионалы высшего класса занимаются траекторией их развития, научного становления. Это такая лаборатория для подготовки специалистов завтрашнего дня».

Первый поток набрали два года назад, занятия проходили в нескольких помещениях ядерного центра, что было не очень удобно. Собственный учебный корпус «Нового Снежинска» — переданное в распоряжение ВНИИТФ и капитально отремонтированное четырехэтажное здание. Всего 2,2 тыс. м2 полезной площади: аудитории с интеракивными досками и техникой для очного и дистанционного обучения, ИТ-офисы, методические кабинеты, кабинеты для самостоятельной работы и для профессорско-преподавательского состава, зоны общего пользования с комфортной мебелью, автоматами с кофе и снеками, серверные и другие помещения.

Первые 13

Летом состоялся первый выпуск «Нового Снежинска» по направлениям «Лазерные технологии», «Прикладная математика» и «Теоретическая и экспериментальная физика». 11 из 13 человек защитили выпускные квалификационные работы на отлично, восемь получили дипломы с отличием. Трое поступили в аспирантуры Уральского федерального университета и Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», 12 — устроились на работу в отделения теоретической физики, математики, экспериментальной физики и научно-конструкторское подразделение ВНИИТФ. В этом учебном году по фундаментальным направлениям математики, физики и вычислительных технологий обучаются уже 40 человек.

Гендиректор Корпоративной академии «Росатома» Юлия Ужакина отметила: «Новый Снежинск» — важный элемент образовательной экосистемы госкорпорации, который реализуется в партнерстве с опорными вузами. Он помогает выращивать специалистов с практической подготовкой высокого уровня в области прикладной математики и информатики, теоретической и экспериментальной физики, прикладной механики, электроники и наноэлектроники, материаловедения, химической технологии. И это не потоковое, конвейерное обучение, а создание, по сути, научной и технологической элиты страны".

Студенческий городок на горизонте

Комплекс с современной образовательной инфраструктурой позволит увеличить количество студентов и направлений обучения. Планируется, что к 2030 году магистрантов будет 160, а направлений — 10 (сейчас три). Консорциум пополнится ещё пятью университетами и институтами. Сегодня в него входит Уральский федеральный университет (Екатеринбург), Снежинский физико-технический институт НИЯУ «МИФИ», Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, Южно-Уральский государственный университет (Челябинск) и Новосибирский государственный университет.

К 2030 году планируют построить студенческий городок, к 2035 году — учебно-лабораторный корпус с общежитием, центр зимних видов спорта, бассейн, спортивные площадки (ими будут пользоваться и снежинцы).

Приехавшие на открытие корпуса ректоры вузов порекомендовали ребятам основать ассоциацию выпускников «Нового Снежинска».

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