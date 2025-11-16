В Выксе открыли Шуховскую башню и технопарк «Кванториум»
Детский технопарк «Кванториум» откроется в городе Выкса Нижегородской области к новому учебному году при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети».
В «Кванториуме» будут заниматься до 800 школьников. Их обучат основам робототехники, нано- и биотехнологии, энергетики и машиностроения. Также для детей подготовят дополнительные образовательные блоки в области металлургии. Это связано с тем, что в Выксе находится один из крупнейших в стране металлургических заводов «Объединенной металлургической компании» (ОМК).
«В городах, где расположены предприятия ОМК, мы создаем широкие возможности для профессионального образования, помогаем нашим сотрудникам развивать навыки и компетенции, обучаться востребованным в стране специальностям. Нам небезразлично, кто придет работать на предприятия ОМК через 5, 10, 15 и даже 20 лет. Поэтому компания системно настраивает профориентационную работу с детьми и подростками, знакомит их с металлургической отраслью и производством, ищет, объединяет и развивает молодые таланты. „Кванториум“ в Выксе <…> поможет ребятам открыть в себе интерес к точным наукам, чтобы в будущем молодые инженеры и ученые смогли пополнить ряды металлургов», — отметила директор по персоналу ОМК Наталья Ямщикова.
На первом этаже технопарка оборудуют высокотехнологичные мастерские и научно-познавательное пространство. На втором — учебные лаборатории. Чтобы знакомить и объединять учащихся, в образовательном центре предусмотрели также пространство для общения. А в вестибюле откроют кафе, где родители смогут проводить время, пока дети учатся.
Открылась Шуховская башня после реконструкции в городе Выкса Нижегородской области
Напомним, конструкцию высотой 38,8 метра 1933−1934 годов постройки переместили с промышленной площадки выксунского завода на территорию нового индустриально-туристического центра «Шухов-парк» в историческом центре города.
