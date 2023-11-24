ВКС РФ получили очередную партию новых Су-35С

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Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю.А. Гагарина Объединенной авиастроительной корпорации изготовил и передал Минобороны России очередную партию новых многофункциональных истребителей Су-35С.

Многофункциональные истребители поколения 4++ Су-35С прошли цикл наземных и летных испытаний в различных рабочих режимах и совершили перелет с аэродрома КнААЗ к месту несения службы.

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