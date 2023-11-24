На западе Москвы открылся новый корпус перинатального центра

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24 ноября на в Москве открылся первый в столице Центр женского здоровья, созданный по новому стандарту. Он вошёл в состав перинатального центра городской клинической больницы № 31 им. академика Г. М. Савельевой и 11 декабря примет первых пациенток.

В новом корпусе будет работать Неонатальный центр, в котором созданы все условия для выхаживания самых сложных детишек, нуждающихся в специализированной помощи.

© cdnstatic.rg.ru

Пятиэтажный корпус площадью 12,75 тыс. кв.м. возведён по индивидуальному проекту с учётом всех современных технологий и оснащён новейшей медицинской техникой: маммографом, УЗИ экспертного класса, лабораторным оборудованием, а также высокотехнологичной аппаратурой для выхаживания недоношенных детей, КТ и МРТ.

Центр женского здоровья мощностью до 1 000 посещений в день расположен на первом и втором этажах. В одном месте женщины смогут получить все необходимые виды диагностики и лечения как для подготовки к рождению ребенка, так и для сохранения женского здоровья.

На втором этаже разместили круглосуточную клинико-диагностическую лабораторию, оснащенную современным оборудованием для проведения широкого спектра исследований. Это позволит исключить потерю времени на транспортировку биоматериала, а также даст возможность быстрой (в течение суток) загрузки результатов исследований в электронную медицинскую карту пациенток. Специалисты будут проводить необходимые экстренные анализы в круглосуточном режиме.

На третьем-пятом этажах будет работать Неонатальный центр на 76 коек (в т.ч. 30 коек реанимации для новорожденных).

В отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных установлены кувезы-трансформеры, обеспечивающие условия, максимально приближенные к внутриутробным, инкубаторы и всё необходимое оборудование для контроля и коррекции жизненно важных параметров малышей.

В просторных реанимационных залах — помимо необходимой медицинской аппаратуры — имеются удобные и функциональные кресла для пребывания мамы рядом со своим ребенком, что позволяет использовать метод «кенгуру» (или «кожа к коже») — технику выхаживания, практикуемую при преждевременных родах. Такой метод улучшает психоэмоциональное состояние матери, поддерживает грудное вскармливание и улучшает показатели выхаживания самых маленьких пациентов, рожденных раньше срока, в т. ч. с экстремально низкой массой тела.

Отделение патологии новорожденных оснащено высококлассным оборудованием, включая 17 кувезов для выхаживания детей весом от 500 г и выше, 9 открытых реанимационных систем, полифункциональные мониторы для контроля витальных показателей.

Имеется молочный блок со стерилизаторами и всем необходимым для приготовления молочных смесей, а также комфортные помещения для сцеживания грудного молока, оснащенные современными молокоотсосами, и family room (комнаты отдыха для родителей).

Круглосуточное пребывание матери и ребенка предусмотрено в маломестных палатах, где установлены консоли с подводом медицинских газов (кислород, вакуум, сжатый воздух), неонатальные лампы, столики для пеленания и весы для взвешивания младенца, ванночки для мытья ребёнка и раковина для санитарных целей, шкафы и столики со стульями.

© cdnstatic.rg.ru

© cdnstatic.rg.ru

© cdnstatic.rg.ru

© cdnstatic.rg.ru

© rg.ru

© rg.ru

© rg.ru

Фото — https://riamedi...=list_320397232

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