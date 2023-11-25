В Чувашии открыли новый откормочный цех на 250 голов

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Еще одна ферма появилась в деревне Татарские Тимяши Батыревского округа. Там открыли новый откормочный цех на 250 голов крупного рогатого скота.

В прошлом году руководитель крестьянско-фермерского хозяйства Камиль Салихов получил грант на развитие семейной животноводческой фермы. Стоимость инвестпроекта — 25 миллионов рублей, из них 15 миллионов — грантовые средства, остальные — собственные.

Фермер уже много лет занимается выращиванием овец, лошадей, также растениеводством, то есть корма для скота здесь производят сами. Решил и новое направление освоить — содержание крупного рогатого скота. В откормочном цеху планируется разводить породистых быков. Для них организовано беспривязное содержание, установлены кормовой стол и автопоилки с подогревом. Пока в хозяйстве — 155 голов крупного рогатого скота. Поголовье собираются увеличивать, а ферму — расширять и дальше.

Ежегодно в Чувашии строятся животноводческие комплексы. Только за 3 года в республике предоставили 34 гранта семейным фермам.

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