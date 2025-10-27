Самая крупная молочная ферма открылась в Томской области. Фоторепортаж
Компания «Большедороховское молоко» (входит в «Холдинг молоко») открыла в Асиновском районе Томской области новую молочную ферму. Она стала самой крупной в регионе. Ожидается, что в год дойное стадо будет давать более 20 тысяч тонн молока.
Общий объем инвестиций в новый молочно-товарный комплекс составил 2,8 миллиарда рублей.
Он включает в себя два коровника, родильное отделение, доильно-молочный блок, навозохранилища и другие производственные помещения. Проектная мощность — 1 999 коров; на 20 октября «Большедороховское молоко» приобрело 1 975 коров голштино-фризской породы на сумму 558,3 миллиона рублей.
ООО «Холдинг молоко» начало строительство молочной фермы в селе Больше-Дорохово в 2023 году. Холдинг включает в себя компании «Большедороховское молоко», «Деревенское молочко — сырный двор», «Деревенское молочко», «Сибирское молоко».
Голштино-фризская порода — самая распространенная в мире среди молочных коров. Эта порода отличается высокой молочной продуктивностью (в среднем 22-27 литров в день) и крупными размерами: живая масса взрослой коровы достигает 650-750 килограммов. Цветовая вариация может быть как черно-пестрой, так и красно-пестрой.
«Будет производиться порядка 64 тонн молока в день. Оно направляется на наше предприятие по переработке — „Деревенское молочко“. <…> Рассматриваем новый инвестиционный проект, пока это планы, Все будет зависеть от экономической ситуации в стране, сейчас ставка высоковата. Проект аналогичный — у наших предприятий есть еще потребности в дополнительном сырье», — рассказал журналистам руководитель ООО «Холдинг молоко» Кирилл Новожилов.
Он добавил, что новая ферма является самой крупной в Томской области и одной из крупнейших в Сибири. После выхода на проектную мощность комплекс будет производить 22 тысячи тонн молока в год.
По данным администрации региона, с новой фермой уровень обеспеченности молоком собственного производства в области увеличится с 50% до 58%.
На базе «Холдинга молоко» также работает большой кормоцентр, где заготавливается кормовая база из шести-восьми растительных культур (многолетние травы, пшеница, ячмень, горох, кукуруза) для собственных молочных ферм. Рацион готовят в зависимости от потребностей.
