В Трышском отделении общества «Вахитово» была введена в эксплуатацию новая мегаферма, туда уже завезли животных.

«Совсем недавно мы построили две мегафермы в деревне Вахитoво. Там можно разместить две с половиной тысячи коров. А эту мегаферму мы подняли за год. Она состоит из двух коровников, рассчитанных на 500 голов каждый, и доильного зала. Если они заполнятся полностью, здесь будет две с половиной тысячи коров. Из них 1500 — завезенный извне скот, 500 — из Лельвижского отделения, остальные — местные животные. На сегодняшний день здесь доится 1450 коров в день», — рассказал руководитель общества «Вахитово» Нафик Хусаинов.

Поскольку ферма в Лельвиже старая, планируется перевести оттуда коров сюда. В хозяйстве есть такие же фермы и в деревне Поршур. Там выращивается молодняк для Вахитовской фермы. В деревне Лельвиж также будет создана такая же система: там будут готовить скот для Трышской фермы. С учетом этого всего общее поголовье скота в обществе «Вахитово» превысит 14 тысяч голов, а число коров достигнет 5 тысяч.

На новых, современных мегафермах многие процессы автоматизированы, используются передовые технологии. Однако, несмотря на это, человеческий фактор пока не теряет своей важности. На сегодняшний день в Вахитовской местности хозяйства трудятся около 80 человек, а в Трыше — около 35. Новая мегаферма обеспечит работой еще примерно 15 человек.