Два новых животноводческих комплекса открыли в Верховажском округе Вологодской области

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24 ноября в Верховажском округе состоялось открытие сразу двух животноводческих комплексов.

Один из них находится в колхозе «Липки». В настоящее время поголовье КРС составляет 501 голову. Сметная стоимость новой фермы на 130 голов составила порядка 44 миллионов рублей. Там используется система параллельного проходного доения с элементами автоматизации.

Вторая модернизированная ферма с доильным залом на 114 голов открылась в СП «ВАГА». Директор предприятия Ирина Андреева приняла решение реконструировать старое здание фермы. Это было рискованно, но благодаря упорству руководитель смогла добиться отличных результатов. Стоимость объекта составила более 33 миллионов рублей.

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