Ход строительства комплекса «Херсонес Таврический» в Севастополе
В Севастополе строят византийский город «Херсонес Таврический»
При строительстве византийского города была проделана масштабная археологическая работа. В результате найдено более трех миллионов артефактов. Увидеть их можно будет в новом строящемся Музее Античности и Византии и в международном археологическом центре.
Херсонес — древний византийский город, который занимает особое место в истории Руси, России и русского православия. Здесь, согласно «Повести временных лет», крестился Великий князь Владимир. Это событие стало началом Крещения всей Русской земли.
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