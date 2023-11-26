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Ход строительства комплекса «Херсонес Таврический» в Севастополе

 © sevastopol-news.com

В Севастополе строят византийский город «Херсонес Таврический»

При строительстве византийского города была проделана масштабная археологическая работа. В результате найдено более трех миллионов артефактов. Увидеть их можно будет в новом строящемся Музее Античности и Византии и в международном археологическом центре.

 © sevastopol-news.com

Херсонес — древний византийский город, который занимает особое место в истории Руси, России и русского православия. Здесь, согласно «Повести временных лет», крестился Великий князь Владимир. Это событие стало началом Крещения всей Русской земли.

Проект:

 © sevastopol-news.com

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Источник: https://sevastopol-news.com/society/2023/11/07/319834.html

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строительство
  • Нет аватара termometrix
    26.11.2311:47:18

    Мрамор — наиболее подходящий строительный материал для южных широт.

    В Севастополе получается великолепный комплекс культуры и археологии.

    #1272510
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      26.11.2312:44:10

      С инкерманских карьеров мрамор долгое время даже в Италию отправляли во времена Херсонеса.

      #1272511
  • Нет аватара treins.
    26.11.2323:35:04

    Оказывается это стройка Министерства обороны, во время СВО Мо занимается непонятно чем, пока люди всей страной на гуманитарку скидываются

    Отредактировано: treins.~23:44 26.11.23
    #1272550
    • Жан Ковальчук Жан Ковальчук
      27.11.2304:00:05

      В этом городе русский князь Владимир принял христианство. Мы не можем отдавать государственную идеологию на растерзание киевским проходимцам.

      #1272560
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