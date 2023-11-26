Ход строительства комплекса «Херсонес Таврический» в Севастополе

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В Севастополе строят византийский город «Херсонес Таврический»

При строительстве византийского города была проделана масштабная археологическая работа. В результате найдено более трех миллионов артефактов. Увидеть их можно будет в новом строящемся Музее Античности и Византии и в международном археологическом центре.

© sevastopol-news.com

Херсонес — древний византийский город, который занимает особое место в истории Руси, России и русского православия. Здесь, согласно «Повести временных лет», крестился Великий князь Владимир. Это событие стало началом Крещения всей Русской земли.

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© sevastopol-news.com

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