Башкирский завод нефтегазопромысловой химии увеличил выработку в 1,8 раза

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Итоги реализации национального проекта «Производительность труда» за полгода подвели на заводе нефтегазопромысловой химии в Башкирии. По результатам участия в проекте предприятие увеличило выработку пилотного участка в 1,8 раза.

В национальный проект завод вступил в мае 2023 года, в составе рабочей группы было 15 сотрудников предприятия. На первом этапе проектная команда прошла обучение по десяти программам: «Основы бережливого производства», «5С», «Производственный анализ», «Стандартизированная работа», «Фабрика процессов» и другим. Для оптимизации был выбран пилотный поток по фасовке и отгрузке готовой продукции в бочкотаре. В ходе его диагностики были выявлены места, где происходят основные потери, определены порядка 18 проблем. Благодаря внедренным инструментам время процесса сократилось в три раза, а выработка увеличилась со 109 до 200 бочек в смену на человека.

Генеральный директор «Опытного завода Нефтехим» Александр Адаменко отметил, что процесс улучшения бесконечен, с каждым днем появляется все больше возможностей, которые надо применять. Также на предприятии были подготовлены и сертифицированы три инструктора, которые в дальнейшем будут обучать сотрудников инструментам бережливого производства, планировать мероприятия по реализации проектов и следить за их реализацией.

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