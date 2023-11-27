Ростех: новый вид промышленной взрывчатки для РЖД

Ростех начал серийное производство нового вида ленточного заряда ЛВВ-34-1.

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Технология используется для упрочнения металлических элементов конструкции железных дорог — за счет поверхностного взрыва меняются свойства и показатели металла, что делает его прочней. В этом году поставлено более 10 тонн промышленной взрывчатки этого типа.

Изделие представляет собой ленту, сформированную из эластичного взрывчатого состава. Заряд достигает в длину 1800 мм, в ширину — 100 мм, а его толщина — 4 мм. Изделие весит 1,150 кг и может эксплуатироваться при температурах от минус 50 до плюс 50 градусов. Скорость детонации 7600 м/с.

ЛВВ-34-1 используется для упрочнения металлов взрывом на земной поверхности. Изменение механических свойств металла происходит при деформации под действием ударной волны. Технология упрочнения сердечников крестовин с помощью взрывной волны не имеет аналогов в мире и позволяет значительно увеличить износостойкость и ресурс стрелочных переводов.

«Заряд ЛВВ-34-1 стал аналогом выпускавшегося ранее ленточного заряда ЛВВ-11-1, производство которого было остановлено в 2018 году из-за отсутствия одного из компонентов. Потребовалось несколько лет на разработку и испытание, чтобы найти нужный компонент-заменитель для такой же эффективной реакции. Новое изделие обладает улучшенными характеристиками по сравнению с предшественником ЛВВ-11-1», — заявили в Ростехе.

Выпуск промышленных взрывчатых веществ для сейсморазведочных и других геологических работ является одним из ключевых гражданских направлений деятельности предприятий Ростеха.

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