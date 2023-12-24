«НПК Индустрия» увеличил выпуск станков в три раз

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Московская компания «НПК Индустрия», входящая в группу компаний ВПК, увеличила выпуск распиловочных станков в три раза благодаря нацпроекту «Производительность труда». На старте проекта предприятие выпускало в месяц четыре станка, которые используются для распила древесины, сейчас — 12.

За шесть месяцев с помощью методики бережливого производства в компании организовали места хранения комплектующих, внедрили адресное хранение на складе готовой продукции, ввели быструю переналадку оборудования, что сократило его простои. Кроме этого, организовали производство малых партий станков — три вместо десяти, снизив временные затраты.

В результате компании удалось сократить процесс изготовления одной партии из трех станков на 83 процента — с 987 до 168 часов, а выпуск станков увеличить в три раза — с четырех до 12 штук в месяц. Кроме того, методике бережливого производства обучено 14 сотрудников, а также подготовлен один внутренний инструктор. После завершения мероприятий по созданию потока-образца полученный опыт и результаты компания сможет применять для улучшения показателей на других участках.

Компания «НПК Индустрия» с 2006 года разрабатывает и производит оборудование для обработки арматурной стали, бетонных поверхностей и уплотнения бетона. Продукция предприятия используется при строительстве объектов от Калининграда до Владивостока, а также в странах Евразийского экономического союза (Белоруссия, Казахстан).

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