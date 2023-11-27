На атомный ледокол «Якутия» установили мачту

Специалисты Балтийского завода (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) погрузили мачту на третий серийный атомный ледокол «Якутия» проекта 22220.

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Высота мачты — 18,6 метров, а вес порядка 76 тонн.

До погрузки на ледокол мачта была оборудована газоходами от резервных дизель-генераторов, атмосферными и воздушными трубами, шпигатной системой для удаления воды. После окраски мачту оснастят навигационным оборудованием и лафетами для тушения возгораний на аварийных судах. После установки конструкции ледокол получил свои окончательные габариты по высоте — 59,3 метра.

В ближайшее время специалисты Балтийского завода завершат формирование надстройки — погрузят ходовую рубку, а также оснастят мачту радионавигационным оборудованием.

Справка: Основные характеристики атомных ледоколов проекта 22220 — Длина — 174 м, ширина — 34 м. — Осадка 10,5 м / 9,3 м. — Мощность — 60 МВт (на валах) — Водоизмещение — 33,54 тыс. тонн. — Расчетный срок службы — 40 лет. — Экипаж — 54 человека.

© www.aoosk.ru

© www.aoosk.ru

© www.aoosk.ru

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