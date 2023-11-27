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На атомный ледокол «Якутия» установили мачту

Специалисты Балтийского завода (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) погрузили мачту на третий серийный атомный ледокол «Якутия» проекта 22220.

 © www.aoosk.ru

Высота мачты — 18,6 метров, а вес порядка 76 тонн.

До погрузки на ледокол мачта была оборудована газоходами от резервных дизель-генераторов, атмосферными и воздушными трубами, шпигатной системой для удаления воды. После окраски мачту оснастят навигационным оборудованием и лафетами для тушения возгораний на аварийных судах. После установки конструкции ледокол получил свои окончательные габариты по высоте — 59,3 метра.

В ближайшее время специалисты Балтийского завода завершат формирование надстройки — погрузят ходовую рубку, а также оснастят мачту радионавигационным оборудованием.

Справка:

Основные характеристики атомных ледоколов проекта 22220

— Длина — 174 м, ширина — 34 м.

— Осадка 10,5 м / 9,3 м.

— Мощность — 60 МВт (на валах)

— Водоизмещение — 33,54 тыс. тонн.

— Расчетный срок службы — 40 лет.

— Экипаж — 54 человека.

 © www.aoosk.ru

 © www.aoosk.ru

 © www.aoosk.ru

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Источник: https://www.aoosk.ru/press-center/n...ledokol-yakutiya-ustanovili-machtu/

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