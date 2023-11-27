﻿Нижнекамский «Преттль-НК» открыл в Челнах завод жгутов и кабелей

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Крупнейший производитель кабельно-жгутовой продукции для грузового, коммерческого, пассажирского, автомобильного и электротранспорта «Преттль-НК» наладил производство в Набережных Челнах. Это произошло при реализации проекта «Работа у дома», сообщили в пресс-службе мэрии.

На новой площадке планируют создать до 150 рабочих мест. Проект расположен по адресу: улица Академика Королева, 16. Его цель — создать рабочие места для женщин с детьми, инвалидов, пенсионеров, студентов с гибким графиком и обучением на производственной площадке, расположенной в центре города.

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