В селе Тимофеевка Самарской области открыта новая школа

© togliatti24.ru

27 ноября открыта новая школу в селе Тимофеевка Ставропольского района.

Само здание рассчитано на 450 учеников. Но благодаря увеличенному количеству кабинетов и грамотному распределению потока учеников, здесь уместятся все школьники Тимофеевки — их около 700 человек.

Здесь создано 28 учебных классов, 4 мастерские — столярная и слесарная для парней, кройка и шитье, приготовление пищи для девочек, спортивный и тренажерный, читальный и актовый залы, столовая. Появился и новый, современный музей школы и села.

© togliatti24.ru

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