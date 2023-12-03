«Северсталь-метиз» запустила новую линию производства стабилизированной арматурной проволоки

Стабилизированная арматурная проволока востребована в строительстве. С её помощью армируют предварительно напряжённые железобетонные конструкции. На этот продукт очень высокий у клиентов, но мощностей у череповецкого предприятия было недостаточно.

Проблему решило новое оборудование. Это сразу целый комплекс агрегатов — волочильный стан и линия по стабилизации. Они расширят производство проволоки 5,0 — 10,5 миллиметра и увеличат производство более чем на 9,5 тысячи тонн в год.

Линия более скоростная, чем имеющиеся в цехе, при этом простая и удобная в эксплуатации. Перед началом промышленной эксплуатации она прошла пусконаладку. У специалистов получилось оперативно отработать режимы стабилизации в соответствии с требованиями стандартов к готовой продукции.

Сейчас оборудование работает стабильно и производит запланированные объёмы готовой продукции.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.