Российские рыбаки в этом году работают более эффективно

По данным отраслевой системы мониторинга, к 28 ноября процент освоения общих допустимых уловов (ОДУ) или квотируемых объектов промысла вырос до 84,7%(+2,3% по сравнению с прошлым годом — 82,8%).

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В 2023 году ОДУ составил 3,641 млн тонн, по факту добыто 3,08 млн тонн.

Нарастили промысловые усилия рыбаки Дальнего Востока и Северного бассейна, несмотря на современные реалии. Показатели выросли в том числе благодаря вводу в эксплуатацию новых рыбопромысловых судов, построенных в рамках программы инвестиционных квот, — траулеры отличаются высокой производительностью и в плане добычи, и по переработке уловов.

Хорошие показатели отмечают на путине минтая — основного промыслового объекта (по величине вылова) в России. К 28 ноября добыто более 1,82 млн тонн.

Как отметил глава Росрыболовства Илья Шестаков на Дальневосточном научно-промысловом совете (ДВНПС), который состоялся на Камчатке 23 ноября, благодаря тому, что флот пополняется новыми рыболовными траулерами, процент освоения ОДУ минтая продолжит увеличиваться и в будущем году. «Уже в этом году мы видим, что освоение растет», — констатировал Илья Шестаков.

Кроме того, увеличилось освоение «неквотируемых» промысловых объектов, на которые не устанавливается ОДУ. Процент освоения рекомендованных объемов добычи вырос почти на 8%. Если в 2022 году было освоено 24,2% (461 тыс. тонн), то в 2023 году — более 26% (643 тыс. тонн). При этом стоит задача значительно повысить эффективность добычи: по рекомендациям науки в 2023 году можно выловить более 2,46 млн тонн неквотируемых объектов промысла.

К 28 ноября общий объем добычи всеми пользователями РФ составил более 4,94 млн тонн — на 9,6% выше уровня прошлого года.

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