ПАО «ТМЗ»: новый рубеж в производстве автомобильных лебёдок

На Тутаевском моторном заводе, дочернем предприятии «КАМАЗа» в Ярославской области, выпущена 15-тысячная автомобильная редукторная лебёдка.

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История нового для ПАО «ТМЗ» производственного направления берёт начало в 2020 году.

Первые комплекты для сборки автомобильных лебёдок Тутаевский моторный завод получил с «НЕФАЗа», дочернего предприятия «КАМАЗа» в Башкортостане, в феврале 2020 года. Тогда же были собраны первые 10 штук, в апреле 2020 года — 105 штук.

Передача производства механических лебедок с «НЕФАЗа» на «ТМЗ» и организация их изготовления проходила поэтапно. На первом этапе — сборка из комплектующих, произведённых на «НЕФАЗе», и организация механической обработки 70% деталей, которые изготавливались ранее в Нефтекамске, на имеющемся у Тутаевского моторного завода оборудовании. На втором этапе был организован перемонтаж необходимого оборудования с ПАО «НЕФАЗ», наладка и организация производства по совмещённым технологиям НЕФАЗ-ТМЗ. На следующих этапах — организация производства отливок и поковок.

По словам начальника цеха деталей двигателей и коробки передач ПАО «ТМЗ» Николая Голубева, в короткие сроки была полностью освоена механообработка деталей лебёдки, заготовки стальных деталей (валы, ступицы) производятся в кузнечно-прессовом цехе ТМЗ, освоены отливки (за исключением трёх деталей). Штампованные изделия завод получает с «НЕФАЗа».

В ЦДДиКП был оборудован участок сборки автомобильной лебёдки, введено новое оборудование, разработаны комплектовочные карты, изготовлены тара и стеллажи для комплектующих изделий, закуплено новое оборудование для механической обработки деталей. Прошли обучение сборщики и операторы станков с ПУ, отлажен процесс окраски и испытания готовой продукции.

За прошлый год выпуск автомобильной редукторной лебёдки составил 4419 штук, что вдвое превысило показатель 2021 года. В апреле 2023 года был достигнут рекорд — произведено 10 тысяч лебёдок. И уже через полгода новый рубеж — произведено 15 тысяч лебёдок. Это свидетельство того, что за три года работники ТМЗ полностью освоили выпуск новой продукции и достигли высокого уровня её серийного производства.

План по производству автомобильных редукторных лебёдок 4310 с сентября составляет около 1 тысячи штук в месяц. Всего за полгода план вырос в 2,5 раза. В сентябре было произведено 935 лебёдок, в октябре — 966 единиц. План на ноябрь с учётом меньшего количества рабочих дней — 954 лебёдки.

С 2022 года завод занят работой по замене на автомобильных шасси лебёдок иностранного производства. Создание новых и модернизация серийных изделий стала общей задачей коллектива дочернего предприятия «КАМАЗа», которая успешно решается. Как результат — насыщение рынка, удовлетворение растущих запросов отечественных потребителей. Коллектив компании продолжает масштабную работу по обеспечению перехода российской промышленности на отечественные аналоги.

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