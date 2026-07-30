За последние 10-15 лет в подразделения Федеральной противопожарной службы России поступило значительное количество пожарных автоцистерн типа АЦ-3,2 — машин с улучшенными тактико-техническими характеристиками, которые производились предприятием «Спецтехника пожаротушения». Автоцистерны штатно оборудованы насосами типа NH30 (в отдельных модификациях — NH35) от австрийской компании Rosenbauer, которые сегодня напрямую в Россию не поставляются.

Насосная установка — узел, подверженный износу в процессе эксплуатации, и со временем в парке автоцистерн возникает необходимость её замены или капитального ремонта. При этом шасси и кузовная надстройка подобных машин часто остаются в удовлетворительном техническом состоянии и способны эксплуатироваться ещё многие годы, поэтому списывать технику целиком нецелесообразно — разумнее заменить насосную установку и продолжить полноценную эксплуатацию машины.

Инженеры АО «Пожгидравлика» разработали насос НЦПК-50/100-4/400М-П7-02 — полноценный отечественный аналог насосной установки Rosenbauer NH30 (NH35), который можно устанавливать на уже существующий парк автоцистерн АЦ-3,2 взамен зарубежного образца. По функциональным возможностям и выходным характеристикам отечественный насос соответствует оригиналу: сохранены все ключевые функции автоматизации и дистанционного управления из кабины водителя, к которым привыкли экипажи автоцистерн. Переход на российский аналог не требует переобучения личного состава и не меняет привычный алгоритм работы с оборудованием.

Помимо воспроизведения базового функционала, конструкция насоса дополнена рядом собственных решений, которые повышают надёжность и безопасность эксплуатации:

защитные блокировки от некорректного управления;

самодиагностика неисправностей насосной установки;

электронный журнал работы насоса по принципу «чёрного ящика».

Эти функции ориентированы на реальные условия эксплуатации в подразделениях ФПС, где уровень подготовки личного состава может быть разным. За счёт расширенного функционала российский насос превосходит оригинал по простоте управления и обслуживания.

Главное достижение инженеров «Пожгидравлики» — не только функциональное соответствие насосу NH30, но и его полная взаимозаменяемость по габаритно-присоединительным размерам. Насос НЦПК-50/100-4/400М-П7-02 спроектирован таким образом, чтобы по всем соединительным параметрам подходить к уже имеющимся коммуникациям насосного отсека АЦ-3,2, изначально выполненным под насос NH30. Это позволяет устанавливать российский насос без каких-либо серьёзных работ по переделке конструкции насосного отсека автоцистерны.

Такая точность достигается за счёт того, что за проектом стоят инженерные расчёты под конкретную машину, а не адаптация типового решения. Конструкторская служба предприятия берёт на себя весь объём проработки насосного отсека — от анализа его геометрии и существующих коммуникаций до финального согласования присоединительных узлов. Благодаря этому на этапе монтажа заказчику не приходится сталкиваться с нестыковками или доработками силами собственных ремонтных служб.

Создание насоса НЦПК-50/100-4/400М-П7-02 — показательный пример того, как российское инженерное производство самостоятельно замещает сложное зарубежное оборудование, сохраняя и улучшая его функциональность. Отечественные инженеры способны проектировать насосную технику, соответствующую мировым аналогам и превосходящую их, при этом обеспечивая точную техническую интеграцию с уже существующим парком пожарной техники в России.