Молокоперерабатывающий завод открыли в Дагестане

© www.interfax-russia.ru

ООО «Кавказ» открыло новый цех по переработке молока Кизлярского Урицкого мясокомбината мощностью до 40 тонн в смену в Кизлярском районе Дагестана, сообщило министерство сельского хозяйства и продовольствия республики.

Завод оснащен оборудованием по производству сыра и емкостями для обработки молока. Предприятие имеет собственную ферму, на которой содержится 192 головы крупного рогатого скота молочного направления.

По данным пресс-службы главы республики, в текущем году наблюдается положительная динамика по объему валовой продукции сельского хозяйства. За 9 месяцев 2023 года он достиг 131,4 млрд рублей.

© www.interfax-russia.ru

ООО «Кавказ» зарегистрировано в феврале 2008 года, основной вид деятельности — разведение молочного крупного рогатого скота и производство сырого молока. По данным ЕГРЮЛ, предприятие принадлежит бенефициару и генеральному директору Арсену Омарову.

© www.interfax-russia.ru

© www.interfax-russia.ru

© www.interfax-russia.ru

© www.interfax-russia.ru

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