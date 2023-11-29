Октябрь. Рост промышленного производства продолжается

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Росстат опубликовал данные о социально-экономическом положении России в январе-октябре 2023 года.

В октябре индекс промышленного производства составил 105,3% по сравнению с октябрём прошлого года, в январе-октябре — 103,5%.

Опережающими темпами развивались обрабатывающие предприятия. В октябре объёмы производства обрабатывающего сектора народного хозяйства составили 109,5% к аналогичному периоду прошого года, в январе-октябре — 107,4%.

Наибольший рост в октябре среди обрабатывающих производств показали:

— производство мебели — 145,7%,

— производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — 141%,

— производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования — 134,5%,

— производство компьютеров, электронных и оптических изделий — 131,4%,

— производство прочих транспортных средств и оборудования — 127,7%,

— производство электрического оборудования — 125,4%.

Индекс добычи полезных ископаемых в октябре составил 99,9% к октябрю прошлого года.

Индекс производства продукции сельского хозяйства в октябре составил 105,2% к прошлому году.

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