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Статистика

Октябрь. Рост промышленного производства продолжается

 © rosstat.gov.ru

Росстат опубликовал данные о социально-экономическом положении России в январе-октябре 2023 года.

В октябре индекс промышленного производства составил 105,3% по сравнению с октябрём прошлого года, в январе-октябре — 103,5%.

Опережающими темпами развивались обрабатывающие предприятия. В октябре объёмы производства обрабатывающего сектора народного хозяйства составили 109,5% к аналогичному периоду прошого года, в январе-октябре — 107,4%.

Наибольший рост в октябре среди обрабатывающих производств показали:

— производство мебели — 145,7%,

— производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — 141%,

— производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования — 134,5%,

— производство компьютеров, электронных и оптических изделий — 131,4%,

— производство прочих транспортных средств и оборудования — 127,7%,

— производство электрического оборудования — 125,4%.

Индекс добычи полезных ископаемых в октябре составил 99,9% к октябрю прошлого года.

Индекс производства продукции сельского хозяйства в октябре составил 105,2% к прошлому году.

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Источник: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/osn-10-2023.pdf

статистика, Росстат
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    30.11.2310:07:43

    С апреля промпроизводство демонстрирует уверенные темпы роста:

    — апрель — 104,9%

    — май — 106,7%

    — июнь — 105,8%

    — июль — 104,9%

    — август — 105,4%

    — сентябрь — 105,6%

    — октябрь — 105,3%.

    Но в октябре темпы немного снизились. Что это: статистические колебания или начало замедления роста промышленного производства в связи с ростом ключевой ставки ЦБ, узнаем по итогам ноября-декабря.

    Для сравнения: в октябре прошлого года индекс промпроизводства показывал цифру 98,4%. То есть даже к 2020 году мы идём в значимом плюсе, примерно 103-104%.

    #1272779
  • Nelton Nelton
    30.11.2313:26:16

    Восстановление производства легковых а/м остановилось.

    в сентябре было 64.3 тыс, в октябре 59.2 тыс.

    может конечно и локальная просадка.

    #1272798
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      30.11.2314:19:19

      Скорей всего колебания по заводам.

      С апреля:

      — апрель — 26,4 тыс.,

      — май — 42,2 тыс.,

      — июнь — 42,0 тыс.,

      — июль — 41,1 тыс.,

      — август — 49,6 тыс.,

      — сентябрь — 64,3 тыс.,

      — октябрь — 59,2 тыс.

      «Прыжки» производства в мае и августе сменяются в следующие месяцы просадкой. А потом опять рост. По крайней мере «Автоваз» настроен на рост.

      #1272805
      • Jorjio774 Jorjio774
        30.11.2318:59:57

        "Автоваз" настроен на рост

        Видел информацию, что Автоваз решил некоторые вопросы по автокомпонентам. Видимо поэтому настроены на рост. И хорошо.

        Отредактировано: Jorjio774~19:00 30.11.23
        #1272839
  • Нет аватара cheri
    30.11.2318:59:07

    Имеет смысл потом сделать отдельный обзор по обрабатывающей промышленности, поскольку ее рост в этом году был особенным.

    #1272838
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