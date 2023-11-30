В Туве открылся новый завод по производству компонентов промышленной взрывчатки

Госкорпорация Ростех открыла в Туве новый завод по производству компонентов для эмульсионных взрывчатых веществ.

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Продукция необходима для проведения буровзрывных работ и будет поставляться крупнейшим компаниям горнодобывающей промышленности республики.

Общая стоимость проекта составила более 400 млн рублей. Его реализация осуществляется при поддержке Министерства экономического развития и промышленности Республики Тыва.

Новый производственный комплекс будет выпускать невзрывчатые компоненты для изготовления эмульсионных взрывчатых веществ. Продукция используется при проведении буровзрывных работ. Изделия могут применяться в скважинах любой степени обводненности. Инициирование взрыва происходит с помощью шашек-детонаторов. Невзрывчатые компоненты промышленной взрывчатки перевозятся в смесительно-зарядных и доставочных машинах, которые автоматически контролируют глубину заряжания скважины, массу заряда и состав смеси в зависимости от условий.

«На территории Тувы разведаны более 140 месторождений полезных ископаемых. Годовая потребность горнодобывающих компаний во взрывчатых веществах растет. Это обусловлено увеличением объемов добычи и планами ввода в оборот новых месторождений — золота, меди, цинка и других ценных полезных ископаемых. Ростех, как драйвер промышленного развития страны, открывает новые предприятия, которые смогут покрывать растущие потребности отечественного производства. Кроме того, развертывание завода создаст новые рабочие места. Мощности предприятия позволят выпускать более пяти тысяч тонн эмульсионных взрывчатых веществ в год, с возможностью наращивания объемов. Также мы рассматриваем возможность экспорта взрывчатой продукции», — сказал индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Госкорпорации Ростех Бекхан Оздоев.

Специальное технологическое оборудование, а также система контроля качества сырья, конечного продукта и параметров технологического процесса позволят обеспечить безопасность производства и применения. В дальнейшем завод будет расширять номенклатуру выпускаемых изделий — планируется выпуск бессульфидных эмульсий типа «А» и сульфидных эмульсий типа «Б».

Справка: Эмульсионные взрывчатые вещества имеют значительные преимущества перед традиционными тротилсодержащими взрывчатыми веществами. Они более экологичны, обеспечивают меньше выбросов в атмосферу.

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