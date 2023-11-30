По нацпроекту в российские регионы поступило более 1,8 тыс. единиц нового общественного транспорта

В текущем году благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в 64 российских региона поставят 4 912 автобусов, электробусов, троллейбусов и трамваев.

© rosavtodor.gov.ru

На сегодняшний день в субъекты Российской Федерации уже поступила 1 801 единица подвижного состава общественного транспорта (1 619 автобусов, 82 электробуса, 68 трамваев, 32 троллейбуса).

В 2022 году была обеспечена поставка 398 транспортных средств в рамках льготного лизинга АО «ГТЛК» и прямой помощи регионам, а в 2023 году план поставки вырос практически в 12 раз. Количество транспортных средств удалось увеличить в рамках следующих программ поддержки: субсидирование льготного лизинга АО «ГТЛК» за счет средств Фонда национального благосостояния, проектов комплексного развития городского электрического транспорта по концессионной модели, а также предоставления специальных казначейских кредитов. Так, до конца года по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в регионы поступит 4 479 автобусов, 286 электробусов, 115 трамваев и 32 троллейбуса. На эти цели из федерального бюджета выделено 99,1 млрд рублей.

В частности, новые автобусы марки «ЛиАЗ» вышли на линиюв Великом Новгороде на прошлой неделе. В начале ноября подвижной состав новгородского перевозчика пополнился 15 автобусами большого класса.

© rosavtodor.gov.ru

Автобусы курсируют по основным городским маршрутам, связывающим отдаленные части города. Среди них — № 35, который соединяет густонаселенный поселок Панковку и центр Великого Новгорода. Ежедневно тысячи жителей добираются до мест учебы и работы именно по этому маршруту.

«Это наше второе успешное участие в программе обновления подвижного состава в рамках национального проекта. В 2021 году также для обслуживания городских маршрутов приобрели 19 новых „ЛиАЗов“. Эта техника уже хорошо знакома и пассажирам, и нашим водителям. Так, наш парк почти полностью обновлен за последние несколько лет», — сообщил директор ООО «Городское ПАТП» Евгений Карпов.

Каждая единица нового подвижного состава оснащена электронными рейсоуказателями, информационными табло в салоне, цифровым тахографом, который позволяет следить за режимом работы и отдыха водителя. Автобусы также оборудованы системой видеонаблюдения и спутниковой навигацией ГЛОНАСС, благодаря которой жители могут отслеживать местоположение транспорта онлайн.

В регионах страны увеличивается доля экологичного транспорта — в текущем году субъекты РФ впервые начали закупать городской наземный электрический транспорт в рамках нацпроекта. Его приобретают 10 регионов: Краснодарский, Красноярский и Пермский края, а также Волгоградская, Курская, Липецкая, Нижегородская, Ростовская, Саратовская и Ярославская области.

На прошлой неделе в Перми начал курсировать первый автобусный маршрут № 81 «улица Сапфирная — станция «Пермь-2», который полностью обслуживается электробусами. Менее чем за неделю 16 машин, закупленных в рамках нацпроекта, перевезли более 23 тыс. пассажиров. Новый маршрут соединил крупный жилой комплекс «Погода» с центром города и железнодорожным вокзалом.

© rosavtodor.gov.ru

Перед выходом на линию новые электробусы прошли приемку и обкатку. Они полностью низкопольные и оснащены всем необходимым оборудованием: это климат-контроль, медиа-панели, стационарные валидаторы для самостоятельной оплаты, видеонаблюдение и т. д. Кроме того, это первые транспортные средства в Перми, которые оборудованы системой адресного открытия дверей, которая позволяет сохранять микроклимат в салоне. Для зарядки электробусов на остановке «улица Сапфирная» оборудованы зарядные станции ультрабыстрого цикла, которые также приобретены в рамках нацпроекта.

До конца года в Пермь поступят 30 современных низкопольных трамваев, из них 13 уже находятся в городе и постепенно начинают выходить на маршрутные линии.

С 2020 по 2022 годы благодаря нацпроекту в Перми обновлено 132 автобуса, в текущем году будет поставлено еще 87.

Липецкая область также продолжает обновление подвижного пассажирского состава, на днях в столицу региона прибыли 10 электробусов марки «Камаз». Каждый электробус вмещает не менее 85 пассажиров и развивает скорость до 70 км/ч. Машины оборудованы пандусами, USB-разъемами для зарядки мобильных гаджетов, терминалами для бескондукторной оплаты проезда.

© rosavtodor.gov.ru

Запас хода новых транспортных средств — 70 км, это немного больше протяженности самого длинного городского маршрута Липецка № 343 «м-н Елецкий — пос. Дачный». Электробусы будут работать на новых маршрутах. Один из них свяжет Опытную Станцию, Кольцо трубного завода, ул. Космонавтов и ул. Вермишева, второй — микрорайон Елецкий, проспект 60-летия СССР, улицу Катукова и новые микрорайоны в юго-западной части города. Электробусы пройдут обязательные технические процедуры и выйдут на маршрут.

Справочно: С 2020 года на обновление пассажирского транспорта было направлено 10 млрд рублей. Благодаря этим средствам в 18 субъектов страны поставлено 1131 транспортное средство, в том числе 871 автобус, 217 троллейбусов и 43 трамвая. В 2022 году была сформирована «Комплексная программа по модернизации общественного транспорта общего пользования». В прошлом году в ходе реализации мероприятий Комплексной программы в 42 региона страны поступили 1167 единиц транспортных средств, в том числе по нацпроекту 365 автобусов и 33 троллейбуса.

Великий Новгород © rosavtodor.gov.ru

Великий Новгород © rosavtodor.gov.ru

Великий Новгород © rosavtodor.gov.ru

Пермь © rosavtodor.gov.ru

Пермь © rosavtodor.gov.ru

Липецкая область © rosavtodor.gov.ru

Липецкая область © rosavtodor.gov.ru

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